https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskuyu-neftebazu-balovnoe-1050976891.html

Российские войска поразили украинскую нефтебазу "Баловное"

Российские войска поразили украинскую нефтебазу "Баловное"

Sputnik Абхазия

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК... 03.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-03T22:20+0300

2024-05-03T22:20+0300

2024-05-03T22:20+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Российские войска поразили украинскую нефтебазу "Баловное", снабжающую топливом воинские части ВСУ, живую технику и военную силу противника в 102 районах, сообщает Министерство обороны.Ведомство сообщает, что группировка войск "Запад" за сутки отразила три штурмовые атаки, противник потерял до 355 бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу М777, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, два орудия М119, гаубицу L-119, боевую машину БМ-21 РСЗО "Град".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, за сутки поразили до 340 солдат ВСУ, танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, орудие Д-30, гаубицу L-119, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны, отразили 10 контратак. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, САУ М109 Paladin, самоходную пушку DANA М2, гаубицу "МСТА-Б", две гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки поразили до 135 солдат противника, два автомобиля, гаубицу М777.Подразделениями группировки войск "Днепр" поразили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу М777.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/presecheny-popytki-kieva-atakovat-krym-i-belgorodskuyu-oblast-bespilotnikami-1050960363.html

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