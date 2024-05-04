https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/zhivuschikh-v-sukhume-veteranov-pozdravili-s-nastupayuschim-dnem-pobedy-1050980041.html

Живущих в Сухуме ветеранов поздравили с наступающим Днем Победы

Живущих в Сухуме ветеранов поздравили с наступающим Днем Победы

Sputnik Абхазия

Ветеранам Великой Отечественной войны из Сухума вручили поздравительные письма от президента России Владимира Путина и конверты с деньгами. 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T22:39+0300

2024-05-04T22:39+0300

2024-05-04T22:39+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Представители посольства России в Абхазии, Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) и "Народного фронта" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны из Сухума с наступающим Днем Победы.Они побывали в гостях у Ивана Пилия, Елены Водзинской и Григория Шарова. Советник посольства России в Абхазии Александр Шеремет вручил ветеранам поздравительные письма от президента России Владимира Путина и конверты с деньгами, подарки и цветы. Иван Пилия поблагодарил гостей за внимание и рассказал, что, несмотря на возраст, чувствует он себя неплохо. Елена Водзинская была не в столь бодром расположении духа. Она пожаловалась на здоровье и сказала, что ей необходима квалифицированная медицинская помощь за пределами Абхазии, но покидать республику в силу плохого самочувствия она не может. Пенсионерка также вкратце поделилась своей историей. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 13 лет. Спустя несколько лет ее отца перевели по работе в Цхалтубо на западе Грузии. Семья переехала вместе с ним. Водзинская в 16 лет стала работать прачкой в одном из госпиталей, помогала медикам с ранеными и больными. "Спасибо вам большое за ваш неоценимый вклад от нас и всего современного поколения. Ваш подвиг очень важен для нас. Благодаря вам мы сейчас живем, наши страны – Россия и Абхазию процветают. Спасибо вам большое", - обратился советник российского посольства Александр Шеремет к Елене Водзинской. Еще один ветеран из Сухума, Григорий Шаров, встретил гостей на крыльце своего дома, в котором он живет один. Ветерану в августе исполнится 94 года. Он уже почти не ходит, плохо видит и слышит, но чувство юмора со временем не растерял. По словам Шарова, родился он в Севастополе. После того, как его призвали в армию, его направили на службу сначала в Поти, а затем уже в Абхазию, в район сухумского Маяка, где он и остался навсегда. В столице Абхазии проживает еще один ветеран Великой Отечественной войны - Анна Панасенко, но она находится в отъезде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1050977860.html

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