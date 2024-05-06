https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-maya-1050991908.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 мая

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного давления. 06.05.2024, Sputnik Абхазия

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2024-05-06T18:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Во вторник, 2 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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2024

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии