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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 мая
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного давления. 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T18:00+0300
2024-05-06T18:00+0300
2024-05-06T22:03+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Во вторник, 2 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 мая
18:00 06.05.2024 (обновлено: 22:03 06.05.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Во вторник, 2 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное..
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.