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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность
Sputnik Абхазия
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая. 07.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-07T21:59+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Сегодня начинается новый этап в жизни Российской Федерации и ее народа. Ваше стремление к поддержанию стабильности и развитию находят беспрецедентную поддержку и в нашем народе, свидетельством чему является практически единогласная поддержка Вашей кандидатуры среди избирателей в Абхазии", — говорится в поздравительном адресе. Аслан Бжания пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, терпения и новых побед.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/inauguratsiya-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1050996354.html
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абхазия, новости, аслан бжания, владимир путин, россия
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что россияне продемонстрировали свое высокое доверие к Путину и то, что связывают с ним надежды на позитивные изменения в стране.
"Сегодня начинается новый этап в жизни Российской Федерации и ее народа. Ваше стремление к поддержанию стабильности и развитию находят беспрецедентную поддержку и в нашем народе, свидетельством чему является практически единогласная поддержка Вашей кандидатуры среди избирателей в Абхазии", — говорится в поздравительном адресе.
Аслан Бжания пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, терпения и новых побед.