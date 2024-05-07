https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-vstupleniem-v-dolzhnost-1051007912.html

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность

Sputnik Абхазия

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T21:59+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Сегодня начинается новый этап в жизни Российской Федерации и ее народа. Ваше стремление к поддержанию стабильности и развитию находят беспрецедентную поддержку и в нашем народе, свидетельством чему является практически единогласная поддержка Вашей кандидатуры среди избирателей в Абхазии", — говорится в поздравительном адресе. Аслан Бжания пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, терпения и новых побед.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/inauguratsiya-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1050996354.html

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