"Это не считается": Запад продолжает платить России миллиарды фунтов

Великобритания до сих пор приобретает переработанную российскую нефть в обход собственных санкций. Юридические лазейки позволяют сохранять выгодного... 07.05.2024, Sputnik Абхазия

Зачем принимать закон, который никто не собирался соблюдать, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Все легальноВ прошлом году англичане ввели полный запрет на импорт нефти из России, однако тут же придумали, как его обойти.Официально, конечно, никаких сделок не было. Однако, согласно правительственным данным, в 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда долларов,) а Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции. По подсчетам общественной организации Global Witness, в страну попало 5,2 миллиона баррелей и каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья, пишет The Guardian. Дело в том, что нефть, переработанная за пределами России, под санкции уже не попадает.Международная неправительственная организация Global Witness называет это отмыванием денег и настаивает на прекращении такой практики. "В результате за год Кремль заработал более 100 миллионов фунтов стерлингов. Не сомневайтесь, пока правительство не закроет лазейку, Британия продолжит помогать России оплачивать ее войну с Украиной", — заявила представитель Global Witness Лейла Стенли.Оказали услугуНо отказываться от выгодной схемы не спешат. Формально санкции соблюдаются, пришлось даже увеличить на 60% экспорт сырой нефти из "авторитарных нефтегосударств" — Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, указывает The Guardian.В то же время поставки из Китая выросли более чем в 20 раз — с 30 миллионов фунтов стерлингов в 2021-м до 395 в 2022-м и 663 в 2023-м. Из Турции — в 33 раза, с 1,8 миллиона в 2021-м до 60 в 2023-м. А больше всех доходы у Индии: в 2021-м было 402 миллиона, теперь — 1,8 миллиарда (2022 год) и 1,5 миллиарда (2023 год).На обвинения в маскировке российских нефтепродуктов в Дели отвечают: оказали миру неоценимую услугу. "Благодаря Индии удалось смягчить ситуацию на нефтяных рынках. Как следствие, мы фактически справились с глобальной инфляцией. Так что люди должны сказать нам спасибо", — объяснил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.Эксперты напоминают: подсанкционная нефть торгуется с дисконтом. А вопрос перепродажи каждая страна решает самостоятельно.Цель простаНе только Великобритания обходит собственные санкции. Дизель из российского сырья распространен по всей Европе, и даже американские сенаторы признаются, что нефть с турецкого завода в Дертиоле могла оказаться на военных кораблях США, отмечает The Guardian."Санкции и прочие ограничения создали определенные условия для получения большей доходности на сером рынке. Эти законы никто не собирался соблюдать", — уверен основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.Реальный отказ от российской нефти привел бы к "космическим" ценам и проблемам для всего мира. Задачи убить нашу добычу никогда не стояло, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.В 2022-м на одних опасениях ее потерять котировки взлетели до 140 долларов за баррель. "Наш ресурс все равно должен был присутствовать в глобальном энергетическом балансе, поэтому и сохранили возможность вторичной закупки. Целью ставили сокращение российских доходов посредством ценового потолка и санкций", — уточняет эксперт.Успешность же выполнения этих планов под большим вопросом. Российские эксперты не согласны с западными подсчетами. Из 2,2 миллиарда фунтов стерлингов Москва получила гораздо больше половины. По самым пессимистичным оценкам, потери могли составить лишь 20%.

