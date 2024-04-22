https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/eto-byla-nasha-oshibka-zapad-peresmotrel-plany-na-rossiyu-1050825186.html

"Это была наша ошибка": Запад пересмотрел планы на Россию

"Это была наша ошибка": Запад пересмотрел планы на Россию

Sputnik Абхазия

Международный валютный фонд в очередной раз повысил прогноз роста российской экономки до 3,2% ВВП в 2024-м, признав текущие показатели "довольно хорошими". 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T09:00+0300

2024-04-22T09:00+0300

2024-04-22T09:00+0300

россия

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экономика

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Некоторые отечественные эксперты не столь оптимистичны. О том, какие оценки и аргументы приводят разные специалисты, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Мировые показателиСогласно апрельскому отчету МВФ, мировая экономика в ближайшие пару лет не ускорится, сохранив в целом динамику прошлого года. Основные сдерживающие факторы — высокие ключевые ставки, долгосрочные последствия пандемии, а также конфликт на Украине.В зоне евро — 0,8 и 1,5%, в Канаде — 1,2 и 2,3%. Лидируют Испания (плюс 2,1% в 2024-м), Франция (1,4%). Германия наконец выйдет в плюс (0,2). Впрочем, в январе МВФ давал оценки повыше.В странах Ближнего Востока и Африки — 4,2% и 4%. Россия — 3,2.Китай замедлится: 4,6 (в 2024-м) и 4,1% (в 2025-м). Это затормозит рост мировой торговли на 0,3%.Мировая инфляции снизится с 6,8 до 5,9% в 2024-м и до 4,5% в 2025-м, что в перспективе позволит смягчить денежно-кредитную политику (ДКП). Бизнес вздохнет свободнее, экономика получит дополнительные стимулы. В МВФ полагают, что в этом развитые страны вернутся к целевым показателям быстрее, чем развивающиеся.Российский рынокПрогноз по России улучшили второй раз подряд. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что результаты "довольно хорошие". Его заместитель Петя Коева-Брукс связывает это с высоким уровнем частного потребления и большими государственными расходами.Главный аналитик брокерской компании Neomarkets Олег Калманович добавляет: значительный вклад вносят оборонка, а также предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию.Ряд экспертов называет расчеты МВФ слишком консервативными. Так, генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко указывает: "Там недооценивают одного из основных импортеров российского сырья — Китай и, как ни странно, США, где так и не случилось рецессии, обещанной год назад".Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода полагает, что МВФ пришлось сделать скидку на устойчивость российской экономики к внешним шокам и повышение доверия инвесторов, отсюда и прибавка. Однако ожидания могут не оправдаться из-за таких рисков, как геополитическая нестабильность и изменчивость мировых рынков.По его мнению, ВВП способен прибавлять по четыре-восемь процентов в год, а при смягчении ДКП — и того больше. "Увеличение инвестиций в малый и средний бизнес, расширение кредитования реального сектора экономики и развитие промышленного майнинга сильно стимулируют экономику", — поясняет он.Другие прогнозыВ то же время в Банке России настроены менее оптимистично: один-два процента в 2024-м и 1,5-2,5 в 2025-м. Производственные возможности не соответствуют внутреннему спросу, отсюда инфляция и замедление экономики. ЦБ сдерживает цены высокой ключевой ставкой.Калманович уточняет: воздействие этих факторов на ВВП не так очевидно. Высокие ставка и инфляция приводят к ограничению потребления, а производство не расширяют из-за больших расходов на займы.В Банке России указывают в первую очередь на нехватку кадров. "Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей", — говорится в докладе. Однако усиливается и интерес населения к сбережениям. Вкупе со снижением спроса на импорт это способствует восстановлению экономики.В Минэкономразвития предсказывают устойчивое увеличение ВВП на 2,3%. Инфляция должна выйти на уровень 4,5% уже в 2024-м. "Это возможно, но тут скорее инфляция издержек. Потребительский спрос растет, однако скачков на отдельные товары сейчас нет — в основном из-за дорогого производства", — комментирует Проценко. Пока же цены постепенно замедляются. Поэтому новое повышение ключевой ставки маловероятно.Удорожание нефти также улучшает экономические показатели, а по мере снижения инфляционных ожиданий вернется к норме и ключевая ставка, что в конечном счете ускорит рост ВВП.

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