https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/pokaz-filma-poisk-ob-uznikakh-kontslagerey-proshel-v-dome-moskvy-1051002124.html

Показ фильма "Поиск" об узниках концлагерей прошел в "Доме Москвы"

Показ фильма "Поиск" об узниках концлагерей прошел в "Доме Москвы"

Sputnik Абхазия

Показ был частью акции "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченной к 9 Мая. 07.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-07T14:10+0300

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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Показ документального фильма "Поиск" режиссера Дмитрия Статейнова состоялся в "Доме Москвы" в Сухуме. Мероприятие прошло в рамках молодежной акции "Волонтеры Победы Абхазии". Картина рассказывает о работе абхазских курсантов по поиску родных соотечественников-узников немецких концлагерей. Она добавила, что спустя много лет нацизм стал проявляться на территории Украины, с ним идет борьба, и он будет повержен. Советник директора "Дома Москвы" Борис Накопия подчеркнул, что режиссер картины Дмитрий Статейнов занимался увековечением памяти павших в Великой Отечественной, помогал в восстановлении мемориалов, оказывал поддержку ветеранам. Он также призвал молодое поколение изучать историю ВОВ, смотреть фильмы, посвященные этой тематике. Выступавшие рассказывали об участии выходцев из Абхазии в Великой Отечественной войне, о героических подвигах, которые совершали жители республики в борьбе с нацизмом. Акция организована Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа". Она посвящена памяти журналиста Дмитрия Статейнова, который скончался в ноябре 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/aktsiya-volontery-pobedy-abkhazii-nachalas-v-sukhume-1050995250.html

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