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Две премьеры покажут в РУСДРАМе в 2024 году

Две премьеры покажут в РУСДРАМе в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Русский драматический театр имени Фазиля Искандера готовит премьерные показы двух спектаклей. 08.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-08T23:28+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Русский драматический театр имени Фазиля Искандера готовит премьерные показы двух спектаклей. "Пастуха Махаза" в постановке Олеси Невмержицкой покажут зрителям 24 мая. Спектакль по Фазилю Искандеру — результат работы режиссерской лаборатории "Сандро". По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, он "насыщен абхазским колоритом". "В то же время, он об универсальных ценностях, о том, что близко каждому. Это темы семьи, чести, дома, совести. Все тех сквозные темы творчества Фазиля Искандера, которые для всех представляют важность и интерес", - сказал он.Перед началом репетиций труппа и режиссер побывали в Джгярде, в местах, в которых происходило действие произведения.Второй спектакль - "Отцы и дети" Ивана Тургенева. Режиссером станет Егор Равинский. До этого он уже делал постановки по произведениям русских классиков — Островского, Чехова, Пушкина. Репетиции начнутся в августе, премьера состоится в первой половине ноября. Создание спектакля стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/vzaimnyy-interes-khintba-o-kulturnom-obmene-rossii-i-abkhazii--1050807721.html

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