https://sputnik-abkhazia.ru/20240508/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-s-9-po-12-maya-1051020971.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 9 по 12 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 9 по 12 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле как повышенного, так и пониженного давления, а так же фронтальная зона. 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T23:32+0300
2024-05-08T23:32+0300
2024-05-08T23:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В выходные и праздничные дни 9, 10, 11 и 12 мая, погода в Абхазии будет переменчивой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В четверг и в пятницу ожидается переменная облачность без осадков. В субботу, и в воскресенье из-за прохождения холодного атмосферного фронта - дождь разной интенсивности, туман, гроза.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 9 по 12 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле как повышенного, так и пониженного давления, а так же фронтальная зона.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В выходные и праздничные дни 9, 10, 11 и 12 мая, погода в Абхазии будет переменчивой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В четверг и в пятницу ожидается переменная облачность без осадков. В субботу, и в воскресенье из-за прохождения холодного атмосферного фронта - дождь разной интенсивности, туман, гроза.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое, умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.