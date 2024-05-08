https://sputnik-abkhazia.ru/20240508/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1051021100.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине. 08.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-08T21:35+0300

2024-05-08T21:35+0300

2024-05-08T23:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

новости

донбасс

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050847678_0:85:3338:1963_1920x0_80_0_0_26382809ad85863616185a9bbee71daa.jpg

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новокалиново в ДНР и Кисловку в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer, 11 украинских беспилотников

https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/sluzhba-vneshney-razvedki-rossii-v-ssha-i-es-konstatirovali-rost-nedovolstva-ukraintsev-1050987827.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс