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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Sputnik Абхазия
Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине. 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T21:35+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новокалиново в ДНР и Кисловку в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer, 11 украинских беспилотников
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
21:35 08.05.2024 (обновлено: 23:35 08.05.2024)
Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новокалиново в ДНР и Кисловку в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
Согласно сводке ведомства, за сутки ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer, 11 украинских беспилотников