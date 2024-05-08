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Вечер памяти Героя Абхазии Владимира Аршба прошел в Сухуме

Вечер памяти Героя Абхазии Владимира Аршба прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Владимир Аршба - Герой Абхазии, государственный, общественный и военный деятель, один из создателей абхазской армии. Он ушел из жизни 16 января 2018 года, его... 08.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-08T15:23+0300

2024-05-08T15:23+0300

2024-05-08T23:23+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Памятный вечер, посвященный 65-летию со дня рождения первого министра обороны Абхазии, генерал-лейтенанта Владимира Аршба состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. В фойе музея на первом и втором этажах выставили мольберты с фотографиями Владимира Аршба сделанными в разные годы. Первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба рассказал о вкладе Владимира Аршба в формирование абхазской армии, Победу в Отечественной войне 1992-1993 годов и о его работе в послевоенный период. "Имя Владимира Георгиевича Аршба, одного из основоположников абхазской армии, кавалера Ордена Леона, навсегда вошло в новейшую историю Абхазии", - подчеркнул Цвижба. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в своем выступлении отметил, что жизнь Владимира Аршба - пример беззаветного служения своему гражданскому долгу. После завершения официальной части, состоялся концерт с участием оркестра Минобороны. Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси. В 1980 году он окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище, после этого служил в группе советских войск в Германии. В сентябре 1992 года Аршба был назначен командующим Вооруженными силами Абхазии. С 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности министра обороны Абхазии, с весны 1993 года — министром. С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента республики по военным вопросам, с 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы. Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/abkhazskoy-armii-ispolnilsya-31-god-1048557311.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)