https://sputnik-abkhazia.ru/20240508/vladimir-putin-i-aslan-bzhaniya-obmenyalis-pozdravleniyami-s-dnem-pobedy-1051016720.html
Владимир Путин и Аслан Бжания обменялись поздравлениями с Днем Победы
Владимир Путин и Аслан Бжания обменялись поздравлениями с Днем Победы
Sputnik Абхазия
В 2024 году будут отмечать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T23:14+0300
2024-05-08T23:14+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне.Он пожелал братскому российскому народу крепости духа и новых достижений на благо Отечества.В свою очередь, Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что узы братской дружбы, закаленные на полях сражений, станут основой для развития отношений между странами и народами."Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", — говорится в тексте. Такие поздравления были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, народам Грузии и Молдавии, сообщает Кремль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-vstupleniem-v-dolzhnost-1051007912.html
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абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания
Владимир Путин и Аслан Бжания обменялись поздравлениями с Днем Победы
В 2024 году будут отмечать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Аслан Бжания отметил, что в стремлении к созиданию Абхазию и Россию будут объединять "беспримерные самоотверженность, мужество, стойкость и доблесть наших предков".
Он пожелал братскому российскому народу крепости духа и новых достижений на благо Отечества.
В свою очередь, Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что узы братской дружбы, закаленные на полях сражений, станут основой для развития отношений между странами и народами.
"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", — говорится в тексте.
Такие поздравления были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, народам Грузии и Молдавии, сообщает Кремль.