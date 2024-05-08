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Выставка об освобождении Крыма от фашистов открылась в "Доме Москвы"
Выставка об освобождении Крыма от фашистов открылась в "Доме Москвы"
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Крымский полуостров был освобожден от фашистских захватчиков весной 1944 года. 08.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-08T13:12+0300
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "За год до Великой Победы" посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне открылась в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме. Советник директора "Дома Москвы" Борис Накопия отметил, что в эти майские дни все народы бывшего Советского Союза вспоминают те тяжелые дни и павших героев. То, что враг будет разбит и Победа будет на стороне СССР, было понятно уже после Сталинградской битвы, сказал он. Было ожесточенное сражение за освобождение Крыма, в котором активное участие принимали и жители Абхазии. Среди них Арутюн Чакрян, который стал Героем СССР. Он подчеркнул, что защищая Крым, погибли сотни бойцов-выходцев из Абхазии. Выставка "За год до Великой Победы" направлена на воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении. "Вчера мы провели встречу со школьниками и студентами, где показывали фильм, рассказывающий о том, как бережно ухаживают наши жители за захоронениями бойцов, оборонявших Кавказ", - добавил советник директора "Дома Москвы". Борис Накопия выразил благодарность Музею заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя за предоставление материалов для выставки. Среди работ, с которыми могут познакомиться посетители, есть копия известной картины Петра Мальцева "Штурм Сапун-горы".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/aktsiya-volontery-pobedy-abkhazii-nachalas-v-sukhume-1050995250.html
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абхазия, новости, история, великая отечественная война
Выставка об освобождении Крыма от фашистов открылась в "Доме Москвы"
13:12 08.05.2024 (обновлено: 23:12 08.05.2024)
Крымский полуостров был освобожден от фашистских захватчиков весной 1944 года.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "За год до Великой Победы" посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне открылась в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме.
В экспозиции собраны фотографии, документы и газетные вырезки, которые рассказывают об освобождении Крыма от немецких захватчиков.
Советник директора "Дома Москвы" Борис Накопия отметил, что в эти майские дни все народы бывшего Советского Союза вспоминают те тяжелые дни и павших героев.
То, что враг будет разбит и Победа будет на стороне СССР, было понятно уже после Сталинградской битвы, сказал он. Было ожесточенное сражение за освобождение Крыма, в котором активное участие принимали и жители Абхазии. Среди них Арутюн Чакрян, который стал Героем СССР.
Он подчеркнул, что защищая Крым, погибли сотни бойцов-выходцев из Абхазии.
Выставка "За год до Великой Победы" направлена на воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении.
"Вчера мы провели встречу со школьниками и студентами, где показывали фильм, рассказывающий о том, как бережно ухаживают наши жители за захоронениями бойцов, оборонявших Кавказ", - добавил советник директора "Дома Москвы".
Борис Накопия выразил благодарность Музею заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя за предоставление материалов для выставки. Среди работ, с которыми могут познакомиться посетители, есть копия известной картины Петра Мальцева "Штурм Сапун-горы".