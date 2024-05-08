https://sputnik-abkhazia.ru/20240508/vystavka-ob-uchastnikakh-vov-iz-sela-kulanyrkhua-otkrylas-v-gudaute-1051014144.html

Выставка об участниках ВОВ из села Куланырхуа открылась в Гудауте

Выставка об участниках ВОВ из села Куланырхуа открылась в Гудауте

Sputnik Абхазия

На борьбу с нацизмом встали 6913 выходцев из Гудаутского района, 2365 из которых не вернулись живыми домой. 08.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-08T12:30+0300

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ГУДАУТА, 8 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка памяти участников Великой Отечественной войны из села Куланырхуа открылась в Госмузее имени Сергея Дбар в Гудауте в среду, 8 мая. Как уточнила директор музея Гугуца Джикирба, экспозиция состоит из 133 фотографий защитников Родины, 83 из которых погибли в боях. Исполняющий обязанности главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа подчеркнул, что на подвигах людей, чьи фотографии были представлены в музее, выросло не одно поколение. "Мой дед, когда началась война, вышел из своего дома в селе Аацы и ушел на фронт. Он прошел всю войну, дошел до Европы. Все его братья тоже воевали. Мы эту войну воспринимаем, как нашу Отечественную войну народа Абхазии. Наш народ всегда ценил свободу, для нас было это очень важным. Это важно и сейчас", - сказал он. Уроженец села Куланырхуа Владимир Осия поблагодарил организаторов выставки и отметил, что только из его семьи на фронт ушли пять человек. Двое из них пропали без вести, еще один член семьи умер от полученных ранений дома. "Из числа представителей нашей фамилии из села Куланырхуа на фронт ушли около 15 человек. Каждый из них героически себя проявил. Мы об этом знаем не понаслышке, а по истории. Они, в первую очередь, защищали свою Родину – Абхазию, свои семьи. Многие из них были удостоены высоких правительственных наград", - сказал Владимир Осия. Он также добавил, что его отец Камщыщ Осия был награжден пятью орденами и четырьмя медалями, среди которых орден Александра Невского, ордена Красного знамени и Красной звезды. На открытии выставки присутствовали также депутат Парламента Абхазии Алиса Гулария, ветераны ОВНА, жители села Куланырхуа, потомки защитников общей в ту пору Родины. Ученики сельской школы прочитали стихотворения в память героях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/kontsert-ko-dnyu-pobedy-proshel-v-gudaute-1051008677.html

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