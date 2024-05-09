https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/den-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-otmetili-v-gudaute-1051024949.html

День Победы в Великой Отечественной войне отметили в Гудауте

День Победы в Великой Отечественной войне отметили в Гудауте

Sputnik Абхазия

Всего из Гудаутского района на борьбу с фашизмом ушли 6913 человек, 2365 из них не вернулись живыми домой. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T11:10+0300

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2024-05-09T12:30+0300

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9 мая

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ГУДАУТА, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. День Победы в Великой Отечественной войне отметили в Гудауте в четверг, 9 мая.С раннего утра по улицам Гудауты ездила техника военнослужащих седьмой Российской военной базы, из которой доносились песни военных лет.Торжественная церемония началась с праздничного шествия от центра города по проспекту Героев к памятнику павшим защитникам Родины и с акции "Бессмертный полк".Сотни людей пришли с фотографиями своих родственников, участвовавших в ВОВ. Всего из Гудаутского района на борьбу с фашизмом ушли 6913 человек, 2365 не вернулись живыми домой.Татьяна Кулагина держала в руках два снимка – деда Степана Давыдова и бабушки Надежды Давыдовой.Отец Людмилы Отырба из Гудауты Михаил Отырба ушел на фронт, когда ему еще не было и 18 лет. Был неоднократно ранен, но службу не бросил.Отырба дошел до Берлина и День Победы встретил в столице Германии."Он был очень добродушным человеком, мастером спорта и грамотным. Он вернулся домой и умер в 63 года от болезни легких", – поделилась Людмила Отырба.На митинге, посвященном Дню Победы, прозвучали гимны Абхазии и России, поздравительные речи. Ученики школ выступили со стихотворениями о войне, исполнили танцевальные и вокальные композиции.И.о.главы Гудаутского района Рауль Лолуа подчеркнул, что на защиту Родины встали тысячи советских солдат, которые ценой своей жизни отстояли стратегические горные перевалы.Командир седьмой Российской военной базы, подполковник Алексей Кудрявцев зачитал поздравительное письмо от имени своего командования.В нем, в частности, говорилось о том, что 9 Мая был, есть и будет самым великим праздником, днем национального триумфа, народной гордости, скорби и вечной памяти.Для участников и гостей праздника военнослужащие организовали полевую кухню. Желающие могли попробовать гречневую кашу, горячий чай и почтить память Героев фронтовыми ста граммами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1051023677.html

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вов, история, абхазия, гудаута, ветераны, 9 мая