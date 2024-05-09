https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/proekt-kulturnogo-tsentra-imeni-givi-smyr-predstavili-v-novom-afone-1051036863.html

Проект культурного центра имени Гиви Смыр представили в Новом Афоне

Проект культурного центра имени Гиви Смыр представили в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

В день рождения первооткрывателя Новоафонской пещеры и художника Гиви Смыр у храма Симона Кананита в Новом Афоне открылись выставка его картин и ярмарка. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T20:46+0300

2024-05-09T20:46+0300

2024-05-09T20:46+0300

в абхазии

новый афон

абхазия

гиви смыр

культура

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Проект культурного центра имени первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника и скульптура Гиви Смыр представили на фестивале-ярмарке в его честь в четверг, 9 мая.Автор проекта абхазский архитектор Кама Кация. В своем выступлении она призналась, что о Гиви Смыр она слышала с детства, но понять масштабы его личности ей удалось только после знакомства с семьей художника, его работами.При подготовке проекта архитектор рассматривала одной из возможных локаций для строительства культурного центра территорию рядом с храмом Симона Кананита у Новоафонского водопада. Кация создала сочетающийся по размерам этого храма виртуальный макет здания."Я пофантазировала, как это могло бы выглядеть уже в современном мире, когда мы можем себе позволить большие стекла, большие витражи, большие проемы и конструкции. Мне представилось, что это могла быть высокая стеклянная конструкция, в которой человек мог бы ходить как по пещере и знакомился бы с живописью, скульптурой Гиви Смыр", - объяснила она.Помимо этого, в культурном центре можно будет проводить уроки живописи для детей, выставки и другие виды культурных мероприятий, открыть читальный зал.Супруга Гиви Смыр Жаклин Чичибая поблагодарила архитектора Каму Кация за работу и уточнила, что место у храма больше не рассматривается в качестве локации для строительства культурного центра, так как там еще предстоят археологические раскопки. Автором этой идеи еще предстоит найти подходящее для этого место, добавила она.Гиви Смыр 9 мая 2024 года исполнилось бы 73 года. В память о нем в Новом Афоне первые после его смерти открылась выставка оригиналов картин, написанных им в разные периоды жизни. Выставка продлится два дня.Участников фестиваля-ярмарки и гостей города поприветствовал глава администрации Нового Афона Тимур Отырба."Символично, что в день рождения Гиви Смыр, 9 мая, совпало с великим праздником Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляю весь народ Абхазии с праздником Победы, желаю мирного неба, крепкого здоровья и благополучия", - сказал Отырба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/vystavka-kartin-givi-smyr-i-yarmarka-remeslennikov-otkrylas-v-novom-afone-1051022215.html

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