https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/torzhestvennye-i-pamyatnye-meropriyatiya-kak-otmetili-den-pobedy-v-sukhume-1051029347.html

Торжественные и памятные мероприятия: как отметили День Победы в Сухуме

Торжественные и памятные мероприятия: как отметили День Победы в Сухуме

Sputnik Абхазия

В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T15:07+0300

2024-05-09T15:07+0300

2024-05-09T16:10+0300

в абхазии

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ветераны

9 мая

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В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.День Победы в Абхазии отметили масштабно – праздничными мероприятиями, парадом, "Бессмертным полком", концертами.Вклад в ПобедуС раннего утра к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме доставили капсулу с частичкой Вечного огня. Акция "Огонь памяти" была организована Государственным музеем Боевой славы имени Владислава Ардзинба.По традиции у памятника Неизвестному солдату прошла церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, главы министерств, депутаты, представители духовенства, ветераны Отечественной войны, жители республики.Аслан Бжания подчеркнул, что Абхазия внесла существенный вклад в победу.Первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба отметил, что 9 Мая – святой праздник великой Победы."Это история, которая дала нам право жить. Мы чтим всех, кто сложил свои головы. На мой взгляд, наша самая главная задача – передать память нашим потомкам", – сказал он.День Победы одинаково дорог и для россиян, и для всех абхазов, сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин."Мы особо отмечаем, что то военное братство, которое было закреплено на фронтах Великой Отечественной войны, сейчас продолжает работать на фронтах Специальной военной операции, и вместе с россиянами отважно сражаются многочисленные абхазские добровольцы", – добавил посол."Бессмертный полк"Ежегодно в День Победы проходит акция "Бессмертный полк". В этот раз она началась на площади Свободы в Сухуме. Участники прошли с фотографиями родных, воевавших на полях ВОВ, от здания бывшего Совета министров к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена в 2016 году. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек.Акция также состоялась в Гудауте, Гале, Гагре, Ткуарчале.Открытие памятникаПосле официального митинга у мемориала Неизвестному солдату был открыт памятник летчику, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Герою Абхазии Кязыму Агрба. Памятник открыли на набережной Диоскуров в Сухуме.В годы войны Кязым Агрба совершил более 120 боевых вылетов. Он дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза.За проявленное мужество при выполнении боевых заданий и любовь к Родине Кязым Агрба был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалью "За оборону Сталинграда".На церемонии открытия присутствовали представители семьи, внуки, правнуки знаменитого летчика.Военный парадОфициальная часть торжественных мероприятий у памятника Неизвестному солдату завершилась парадом. Торжественным маршем по набережной Диоскуров прошли более 650 человек — пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Погрануправления СГБ, МЧС Абхазии, МВД, ГСО, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища.Командовал парадом первый замминистра обороны Абхазии Беслан Цвижба, принимал торжественный марш глава Минобороны Владимир Ануа.Завершил шествие на набережной "Бессмертный полк".Праздничные мероприятияДень Победы отмечали сегодня во всех городах и районах республики. В Пицунде состоялся автопробег, в Дурипше – традиционные конноспортивные мероприятия, которые посетил Аслан Бжания. В Гале, Гулрыпше, Очамчыре, Ткуарчале и Сухуме проходят концерты с участием танцевальных коллективов, звезд местной эстрады.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/den-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-otmetili-v-gudaute-1051024949.html

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