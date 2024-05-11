https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/aslan-bzhaniya-pozdravil-mikhaila-mishustina-s-naznacheniem-na-post-premer-ministra-1051045428.html
Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра
Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра
Sputnik Абхазия
После инаугурации президента России Владимира Путина российское правительство во главе с Мишустиным сложило свои полномочия. 11.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-11T11:32+0300
2024-05-11T11:32+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя Правительства России, сообщает пресс-служба главы государства. Президент Абхазии отметил, что под руководством Мишустина Правительство эффективно решает поставленные задачи в условиях санкционного давления. Согласно российскому законодательству, после инаугурации избранного президента правительство уходит в отставку. Формирование нового состава Кабмина начинается с назначения председателя. Указ об этом подписывает глава государства после того, как кандидатуру премьера утвердит Госдума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-vstupleniem-v-dolzhnost-1051007912.html
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одесский русский драматический театр им. а. иванова, абхазия, новости
одесский русский драматический театр им. а. иванова, абхазия, новости
Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра
После инаугурации президента России Владимира Путина российское правительство во главе с Мишустиным сложило свои полномочия.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя Правительства России, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент Абхазии отметил, что под руководством Мишустина Правительство эффективно решает поставленные задачи в условиях санкционного давления.
"Вы внесли значительный вклад в динамичное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Убежден, что и в дальнейшем сотрудничество между Абхазией и Россией будет способствовать успешному достижению общих целей в интересах наших народов", — говорится в тексте.
Согласно российскому законодательству, после инаугурации избранного президента правительство уходит в отставку. Формирование нового состава Кабмина начинается с назначения председателя. Указ об этом подписывает глава государства после того, как кандидатуру премьера утвердит Госдума.