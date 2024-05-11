https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/posolstvo-abkhazii-v-vesennem-karnavale-v-damaske-1051046119.html
Посольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске
Посольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске
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Цель мероприятия — познакомить посетителей с культурой и историей стран-участниц. 11.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-11T13:13+0300
2024-05-11T13:13+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии по приглашению посольства Пакистана приняло участие в "Весеннем карнавале" в Дамаске. Об этом Sputnik сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Мохаммад Али. Цель мероприятия, которое проходит с 10 по 11 мая, ознакомить гостей с культурой и историей стран участниц. В нем задействованы дипломатические миссии, аккредитованные в Сирии, и общественные организации.Совместно с Черкесской благотворительной ассоциацией посольство организовало культурную программу - артисты кавказского фольклорного ансамбля исполнили танцевальный номер. Гостями павильона Абхазии, в том числе, стали послы Пакистана, Китая, Венесуэлы, Индонезии, поверенный в делах ЮАР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/asad-zayavil-chto-prilozhit-vse-usiliya-dlya-rasshireniya-priznaniya-abkhazii-arabskim-mirom-1049436410.html
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абхазия, сирия, новости
Посольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске
Цель мероприятия — познакомить посетителей с культурой и историей стран-участниц.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии по приглашению посольства Пакистана приняло участие в "Весеннем карнавале" в Дамаске. Об этом Sputnik сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Мохаммад Али.
Цель мероприятия, которое проходит с 10 по 11 мая, ознакомить гостей с культурой и историей стран участниц. В нем задействованы дипломатические миссии, аккредитованные в Сирии, и общественные организации.
Совместно с Черкесской благотворительной ассоциацией посольство организовало культурную программу - артисты кавказского фольклорного ансамбля исполнили танцевальный номер.
Гостями павильона Абхазии, в том числе, стали послы Пакистана, Китая, Венесуэлы, Индонезии, поверенный в делах ЮАР.