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Посольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске
Посольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске
Sputnik Абхазия
Цель мероприятия — познакомить посетителей с культурой и историей стран-участниц. 11.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии по приглашению посольства Пакистана приняло участие в "Весеннем карнавале" в Дамаске. Об этом Sputnik сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Мохаммад Али. Цель мероприятия, которое проходит с 10 по 11 мая, ознакомить гостей с культурой и историей стран участниц. В нем задействованы дипломатические миссии, аккредитованные в Сирии, и общественные организации.Совместно с Черкесской благотворительной ассоциацией посольство организовало культурную программу - артисты кавказского фольклорного ансамбля исполнили танцевальный номер. Гостями павильона Абхазии, в том числе, стали послы Пакистана, Китая, Венесуэлы, Индонезии, поверенный в делах ЮАР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/asad-zayavil-chto-prilozhit-vse-usiliya-dlya-rasshireniya-priznaniya-abkhazii-arabskim-mirom-1049436410.html
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абхазия, сирия, новости

Посольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске

13:13 11.05.2024
© Foto / Посольство Абхазии в СирииПосольство Абхазии в "Весеннем карнавале" в Дамаске
Посольство Абхазии в Весеннем карнавале в Дамаске - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2024
© Foto / Посольство Абхазии в Сирии
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Цель мероприятия — познакомить посетителей с культурой и историей стран-участниц.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии по приглашению посольства Пакистана приняло участие в "Весеннем карнавале" в Дамаске. Об этом Sputnik сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Мохаммад Али.
Цель мероприятия, которое проходит с 10 по 11 мая, ознакомить гостей с культурой и историей стран участниц. В нем задействованы дипломатические миссии, аккредитованные в Сирии, и общественные организации.
Совместно с Черкесской благотворительной ассоциацией посольство организовало культурную программу - артисты кавказского фольклорного ансамбля исполнили танцевальный номер.
Гостями павильона Абхазии, в том числе, стали послы Пакистана, Китая, Венесуэлы, Индонезии, поверенный в делах ЮАР.
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