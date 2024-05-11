https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/rossiyskie-voyska-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1051046921.html

Российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Российские войска освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной республике и в Харьковской области, сообщает Минобороны... 11.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-11T17:32+0300

2024-05-11T17:32+0300

2024-05-11T17:32+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Российские войска освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной республике и в Харьковской области, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены украинский склад авиасредств поражения, цех производства ударных БПЛА, дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах. Средствами ПВО за сутки сбито 46 украинских беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха". Также, за сутки в плен были взяты 34 украинских военнослужащих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/gruppirovka-tsentr-osvobodila-novokalinovo-v-dnr-1051043237.html

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