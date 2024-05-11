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Российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Российские войска освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной республике и в Харьковской области, сообщает Минобороны... 11.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-11T17:32+0300
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2024-05-11T17:32+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Российские войска освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной республике и в Харьковской области, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены украинский склад авиасредств поражения, цех производства ударных БПЛА, дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах. Средствами ПВО за сутки сбито 46 украинских беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха". Также, за сутки в плен были взяты 34 украинских военнослужащих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/gruppirovka-tsentr-osvobodila-novokalinovo-v-dnr-1051043237.html
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Российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
Российские войска освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной республике и в Харьковской области, сообщает
Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетневку, Пыльную, Стрелечью в Харьковской области, бойцы группировки "Центр" - Керамик в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены украинский склад авиасредств поражения, цех производства ударных БПЛА, дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.
Средствами ПВО за сутки сбито 46 украинских беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха".
Также, за сутки в плен были взяты 34 украинских военнослужащих.