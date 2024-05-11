https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/turnir-po-boksu-pamyati-romana-chirikbaya-otkrylsya-v-gudaute-1051047397.html

Турнир по боксу памяти Романа Чирикбая открылся в Гудауте

Турнир по боксу памяти Романа Чирикбая открылся в Гудауте

Sputnik Абхазия

Роман Чирикбая — Заслуженный тренер Абхазии, мастер спорта СССР, кавалер Ордена Леона. Он был убит в 2013 году неподалеку от своего дома в селе Лыхны в... 11.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-11T20:06+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Международный турнир по боксу среди юношей, посвященный заслуженному тренеру Абхазии, мастеру спорта СССР по боксу, кавалеру Ордена Леона Роману Чирикбая открылся в Гудауте 11 мая, сообщили Sputnik в детско-юношеской спортивной школе Гудауты. В соревнованиях принимают участие 15 команд. Семь представляют районы Абхазии, восемь приехали из регионов России, в том числе ДНР, Карачаево-Черкессии, Кубани, Тывы, Кемеровской области. Всего в турнире, который будет проходить до 13 мая, примут участие около 200 спортсменов. Выступления боксеров судят десять рефери, которые приехали на турнир из России. Турнир по боксу, посвященный Роману Чирикбая проводится детско-юношеской спортивной школой Гудауты совместно с Федерацией бокса Гудаутского района.Роман Чирикбая был убит в 2013 году в возрасте 54 лет в селе Лыхны Гудаутского района вблизи своего дома. Он был участником Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. До 2005 года работал главой администрации поселка Цандрипш Гагрского района, был депутатом Гагрского районного Собрания.

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