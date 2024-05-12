https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/glava-minzdrava-pozdravil-medsester-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1051048202.html

Глава Минздрава поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником

Глава Минздрава поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником

Sputnik Абхазия

День медицинской сестры ежегодно отмечают во всем мире 12 мая. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T10:15+0300

2024-05-12T10:15+0300

2024-05-12T11:15+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/16/1050828852_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_460ebb2e29779d9de8db25a289bdc5ab.jpg

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медсестер с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава Минздрава отметил, что на долю многих из них выпало тяжелое испытание - они помогали раненным бойцам в годы Отечественной войны народа Абхазии в условиях нехватки медикаментов и оборудования.Бутба пожелал медсестрам радостных событий, спокойных дней и искренней благодарности от пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/povysit-uroven-meditsiny-kak-prokhodit-mezhdunarodnyy-forum-v-sukhume-1050831127.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости