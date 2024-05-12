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Глава Минздрава поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником
Глава Минздрава поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником
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День медицинской сестры ежегодно отмечают во всем мире 12 мая. 12.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медсестер с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава Минздрава отметил, что на долю многих из них выпало тяжелое испытание - они помогали раненным бойцам в годы Отечественной войны народа Абхазии в условиях нехватки медикаментов и оборудования.Бутба пожелал медсестрам радостных событий, спокойных дней и искренней благодарности от пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/povysit-uroven-meditsiny-kak-prokhodit-mezhdunarodnyy-forum-v-sukhume-1050831127.html
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Глава Минздрава поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником
10:15 12.05.2024 (обновлено: 11:15 12.05.2024)
День медицинской сестры ежегодно отмечают во всем мире 12 мая.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медсестер с профессиональным праздником. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Глава Минздрава отметил, что на долю многих из них выпало тяжелое испытание - они помогали раненным бойцам в годы Отечественной войны народа Абхазии в условиях нехватки медикаментов и оборудования.
"Нелегок был и путь наших медсестер в послевоенный период. Медицинские сестры выполняют около 80% всего ухода за больными, играя важную роль в процессе их выздоровления. Особую самоотверженность и верность делу наши дорогие медицинские сестры проявили во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в поздравлении.
Бутба пожелал медсестрам радостных событий, спокойных дней и искренней благодарности от пациентов.