https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/povysit-uroven-meditsiny-kak-prokhodit-mezhdunarodnyy-forum-v-sukhume-1050831127.html

Повысить уровень медицины: как проходит международный форум в Сухуме

Повысить уровень медицины: как проходит международный форум в Сухуме

Sputnik Абхазия

II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме в понедельник 22 апреля. 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T14:07+0300

2024-04-22T14:07+0300

2024-04-22T14:07+0300

в абхазии

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Вместе с абхазскими медиками и учеными в нем участвуют российские специалисты, представители Приднестровья и Южной Осетии.SputnikЗнаковое событиеОбъявляя об открытии форума, глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба отметил, что это знаковое событие для республики. С приветственной речью перед гостями мероприятия выступил президент Аслан Бжания."Это событие, собравшее вместе академиков, докторов и кандидатов медицинских наук, ученых имеет большое значение для развития медицины. Форум призван объединить представителей органов управления здравоохранением, врачей, специалистов и экспертов для поиска совместных решений и разработки стратегий, направленных на улучшение системы здравоохранения и обеспечение качественной медицинской помощи нашим гражданам", - отметил глава государства.Он сказал, что политика государства направлена на развитие всестороннего сотрудничества с основным стратегическим партнером - Россией."Ярким свидетельством тому является сегодняшняя встреча, охватывающая большинство актуальных аспектов медицины. Сотрудничество между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения - одно из ключевых направлений данного мероприятия, позволит нашим странам обмениваться опытом, передовыми технологиями и лучшими практиками в области медицины", - подчеркнул Бжания.Глава Минздрава Эдуард Бутба заметил, что второй год подряд Сухум становится центром притяжения медиков разных профилей и из разных регионов.Далее министр передал слово своему российскому коллеге Михаилу Мурашко. Он подчеркнул, что России и Абхазии необходимо выработать принципиальные стратегические подходы к развитию здравоохранения и отметил заинтересованность руководства страны в развитии отрасли."Надеюсь, что мы наши договоренности мы начнем реализовывать в формате развития стратегического направления для того, чтобы качество медицинской помощи и доступность росли", - сказал Мурашко.Министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, в свою очередь, отметил, что участие в форуме дает новые возможности для взаимодействия и обмена опытом между специалистами и способствует повышению уровня предоставления медицинских услуг. В своем выступлении глава Минздрава ПМР Кристина Албул также отметила, что на форуме у специалистов есть возможность поделиться друг с другом новыми знаниями и найти пути решения наиболее актуальных вопросов системы здравоохранения.Кроме того, на площадке форума был подписан Меморандум о сотрудничестве в области ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций между МЧС Абхазии и Министерством здравоохранения России. Свои подписи под документом поставили главы ведомств Лев Квициния и Михаил Мурашко.Встреча у президентаПосле церемонии открытия форума, президент Аслан Бжания встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.В частности, он поблагодарил Мурашко, за помощь, оказанную республике во время пандемии, и отметил, что благодаря деятельности Минздрава России были спасены жизни сотен абхазских граждан. В знак благодарности глава государства наградил Мурашко высшей государственной наградой республики - орденом "Ахьдз-Апша" II степени.На встрече с президентом Мурашко сообщил, что в 2023 году более 7,5 тысячи граждан Абхазии получили медицинскую помощь в России и рассказал о том, как реализуются совместные программы в области здравоохранения."Сегодня мы уже имеем ряд программ, по которым совместно ведем оказание медицинской помощи. В их числе программы по лекарственному обеспечению, по подготовке кадров. Сегодняшняя встреча в рамках форума, я думаю, как раз даст новый толчок развитию. Нам необходимо после пандемии сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнул он.Министр также рассказал, что Россия отправит в Абхазию медиков для помощи в период туристического сезона. Он отметил, что летом нагрузка на систему здравоохранения возрастает, и важно, чтобы она справлялась с наплывом пациентов как отдыхающих, так и местных жителей.Кроме того, Бжания встретился с главами Минздравов Южной Осетии и ПМР Томасом Джигкаевым и Кристиной Албул. Стороны обменялись памятными подарками.II Абхазский медицинский форум будет проходить в Сухуме с 22 по 23 апреля. Первый форум, Минздравом республики совместно с Ассоциацией Реабилитологов Абхазии и Российским медицинским обществом, прошел 24-25 апреля 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/aslan-bzhaniya-prinyal-ministra-zdravookhraneniya-rossii-mikhaila-murashko-1050830499.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-ministrami-zdravookhraneniya-pmr-i-yuzhnoy-osetii-1050830727.html

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