https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/kulturnaya-afisha-abkhazii-vecher-pamyati-sarii-lakoba-spektakli-i-yumor-1051054286.html

Культурная афиша Абхазии: вечер памяти Сарии Лакоба, спектакли и юмор

Культурная афиша Абхазии: вечер памяти Сарии Лакоба, спектакли и юмор

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 13 по 19 мая. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T17:31+0300

2024-05-12T17:31+0300

2024-05-12T17:31+0300

в абхазии

абхазия

культура

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SputnikВечер памяти Сарии Лакоба16 мая в 18:00 в Абхазском государственном драматическом театре состоится вечер памяти Сарии Лакоба в честь 120-летия со дня ее рождения.С воспоминаниями и рассказами о Сарии выступят люди, которые были близки к семье Нестора Лакоба, знакомы с редкими документальными свидетельствами. В фойе театра будут представлены фотовыставка с уникальными кадрами и буклет о трагической судьбе Сарии.Перед началом памятного вечера в сухумском сквере имени Сарии Лакоба у памятника жертвам политических репрессий состоится церемония возложения цветов.Фотовыставка и концерт14 мая в 14:00 в Доме культуры Гулрыпшского района откроется фотовыставка, посвященная 150-летию основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа.16 мая в 14:00 в селе Кутол состоится концерт вокально-инструментального ансамбля "Гунда". Затем пройдет "Алаф ашта" с участием известных абхазских поэтов и писателей, которые выступят с пародиями и шутками.Мероприятия организованы в рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры Абхазии.Государственная филармония14 мая в 19:00 на сцене Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится концерт популярного исполнителя Азамата Биштова.А 15 и 16 мая пройдет конкурс детско-юношеских хореографических коллективов "Адзыхь".Молодежный театрПьесу итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Человек и джентльмен" сыграют актеры Государственного молодежного театра на сцене Абхазского драматического театра 13 мая в 19:00.РУСДРАМ14 мая в 19:00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль "Визит старой дамы" по пьесе Фридриха Дюрренматта. Постановка рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Режиссер постановки – Антон Киселюс.16, 17 и 18 мая в 19:00, зрители смогут посмотреть "Метод" в постановке Марка Вдовина. Спектакль базируется на пьесе испанского драматурга Жорди Галсерана и рассказывает об опасной психологической игре, в которую оказываются втянуты соискатели на должность топ-менеджера крупной компании.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/khorovaya-kapella-abkhazii-vystupit-na-paskhalnom-festivale-v-moskve-1051053522.html

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