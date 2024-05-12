https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/pervaya-personalnaya-vystavka-kartin-arsoua-berzeniya-otkrylas-v-sukhume-1051052970.html

Первая персональная выставка картин Арсоуа Берзения открылась в Сухуме

Первая персональная выставка картин Арсоуа Берзения открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первая персональная выставка картин Арсоуа Берзения стала частью проекта "Арт-резиденция "Гума" и продлится до 13 мая. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T15:08+0300

2024-05-12T15:08+0300

2024-05-12T15:08+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Первая персональная выставка картин абхазского художника Арсоуа Берзения открылась на культурно-деловой площадке "Гума" в воскресенье, 12 мая.Как рассказала представитель "Гумы" Хибла Возба, Арсоу Берзения - выпускник Сухумского художественного училища и факультета живописи Абхазского Госуниверситета."Берзения представил 75 работ. На его первой персональной выставке, присутствовал и декан факультета искусств АГУ Нугзар Логуа, который сказал много теплых слов о своем выпускнике, отметил его уникальный стиль и талант. Несмотря на пасмурную погоду, выставку продолжают посещать много гостей", - сказала Возба и добавила, что Берзения также учится на скульптора.Хибла Возба уточнила, что выставка продлится до 13 мая. Она организована в рамках проекта "Арт-резиденция "Гума" при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии."У нас уже состоялась презентация полнометражного фильма Сандро Аблотия, а сегодня открылась выставка. В конце месяца мы планируем провести совместную выставку первых выпускников факультета искусств АГУ", - добавила Возба.Цель проекта заключается в том, чтобы молодые и талантливые жители Абхазии могли проявить себя в разных творческих направлениях, показать свои работы и умение.В эфире радио Sputnik художник Арсоу Берзения подчеркнул, что первая персональная выставка для него стала большим событием. Картины и несколько скульптур, которые он представил на ней, были выполнены за последние пять лет. Ближе всего его сердцу, признался Берзения, стали пейзажи."Это волнительное событие. Когда представляешь свои картины на выставке, то смотришь на них совершенно другими глазами, а уже после нее начинаешь подходить к своей работе по-другому. Возможно, это поможет мне поменять привычный стиль", - поделился художник.По словам Берзения, живописью он занимается 13 лет. Любовь к творчеству ему привил дядя, который разглядел в нем талант и повел в Сухумское художественное училище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/proekt-art-rezidentsiya-guma-zapustitsya-v-mae-1050633823.html

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