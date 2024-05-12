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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления 12.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-12T16:46+0300
2024-05-12T16:46+0300
2024-05-12T16:46+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В понедельник 13 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, возможна гроза, днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В понедельник 13 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, возможна гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.