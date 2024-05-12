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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 мая

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T16:46+0300

2024-05-12T16:46+0300

2024-05-12T16:46+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В понедельник 13 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, возможна гроза, днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии