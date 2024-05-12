https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-chetyre-ukrainskikh-mi-24-1051054972.html
Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских Ми-24
Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских Ми-24
Sputnik Абхазия
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 12.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-12T18:47+0300
2024-05-12T18:47+0300
2024-05-12T18:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050700484_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_90b7684655660b5b53993477ea73c81e.jpg
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские войска за сутки сбили четыре украинских вертолета Ми-24, поразили вертолет Ми-8, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России сбили украинский самолет МиГ-29, перехватили 36 украинских БПЛА, восемь тактических ракет "Точка-У", авиабомбу "Hammer", 23 снаряда "Vampire", "Град" и "Ольха".Кроме того, группировка войск "Север" за сутки освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/rossiyskie-voyska-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1051046921.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050700484_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_3695542a3e5d454be95472aa54943140.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, новости
россия, украина, донбасс, новости
Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских Ми-24
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Российские войска за сутки сбили четыре украинских вертолета Ми-24, поразили вертолет Ми-8, сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.
Средства ПВО России сбили украинский самолет МиГ-29, перехватили 36 украинских БПЛА, восемь тактических ракет "Точка-У", авиабомбу "Hammer", 23 снаряда "Vampire", "Град" и "Ольха".
Кроме того, группировка войск "Север" за сутки освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.