https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/vladimir-putin-predlozhil-andreya-belousova-na-dolzhnost-glavy-minoborony-1051056606.html

Владимир Путин предложил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны

Владимир Путин предложил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны

Sputnik Абхазия

После инаугурации президента России Владимира Путина российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T22:25+0300

2024-05-12T22:25+0300

2024-05-12T22:25+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Владимир Путин предложил назначить министром обороны бывшего первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, сообщили в Совете Федерации. Глава государства также предложил Совету Федерации переназначить Сергея Лаврова на пост главы МИД, Александра Бортникова директором ФСБ, Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, Владимира Колокольцева министром внутренних дел, Виктора Золотова руководителем Росгвардии.Дополнительное заседание для проведения итогов консультаций по кандидатурам пройдет 14 мая. Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2012-2013 годах он занял должность министра экономического развития, с 2013 по 2018 год был помощником президента. 21 января 2020 года он получил должность первого заместителя председателя правительства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/aslan-bzhaniya-pozdravil-mikhaila-mishustina-s-naznacheniem-na-post-premer-ministra-1051045428.html

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