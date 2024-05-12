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Владимир Путин предложил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны
Владимир Путин предложил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны
Sputnik Абхазия
После инаугурации президента России Владимира Путина российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия. 12.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-12T22:25+0300
2024-05-12T22:25+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Владимир Путин предложил назначить министром обороны бывшего первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, сообщили в Совете Федерации. Глава государства также предложил Совету Федерации переназначить Сергея Лаврова на пост главы МИД, Александра Бортникова директором ФСБ, Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, Владимира Колокольцева министром внутренних дел, Виктора Золотова руководителем Росгвардии.Дополнительное заседание для проведения итогов консультаций по кандидатурам пройдет 14 мая. Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2012-2013 годах он занял должность министра экономического развития, с 2013 по 2018 год был помощником президента. 21 января 2020 года он получил должность первого заместителя председателя правительства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/aslan-bzhaniya-pozdravil-mikhaila-mishustina-s-naznacheniem-na-post-premer-ministra-1051045428.html
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Владимир Путин предложил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны
После инаугурации президента России Владимира Путина российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Владимир Путин предложил назначить министром обороны бывшего первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, сообщили в Совете Федерации.
Бывшего главу ведомства Сергея Шойгу назначили секретарем Совета Безопасности, указ уже подписан. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.
Глава государства также предложил Совету Федерации переназначить Сергея Лаврова на пост главы МИД, Александра Бортникова директором ФСБ, Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, Владимира Колокольцева министром внутренних дел, Виктора Золотова руководителем Росгвардии.
Дополнительное заседание для проведения итогов консультаций по кандидатурам пройдет 14 мая.
Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2012-2013 годах он занял должность министра экономического развития, с 2013 по 2018 год был помощником президента. 21 января 2020 года он получил должность первого заместителя председателя правительства.