https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/eks-glava-mid-abkhazii-nazval-sem-glavnykh-dostizheniy-vedomstva-1051060069.html
Экс-глава МИД Абхазии назвал семь главных достижений ведомства
Экс-глава МИД Абхазии назвал семь главных достижений ведомства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. МИД Абхазии удалось заложить очень важные, стратегические направления работы, которые, безусловно, будут продолжаться, сказал... 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T15:31+0300
2024-05-13T15:31+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. МИД Абхазии удалось заложить очень важные, стратегические направления работы, которые, безусловно, будут продолжаться, сказал экс-министр Инал Ардзинба. Он назвал семь основных достижений. Одно из первых – это активизация, новый уровень межведомственного взаимодействия между органами власти Абхазии и России. По его словам, был заложен фундамент для торгово-экономического, культурно-гуманитарного, активного взаимодействия с Республикой Беларусь. Отдельным важным направлением стало взаимодействие с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве.Достигнут новый уровень информационной политики, добавил экс-министр. Это привлечение ведущих российских и международных СМИ к работе ведомства, распространение информации, которая позволяет представлять, презентовать Абхазию, повышать ее привлекательность.Ведомство продолжит программу "Будущее Абхазии", программа поддержки абитуриентов, уже сотни поступили в российские вузы. Кроме того, оказывается поддержка Абхазскому госуниверситету."Мы подписали соглашение с ведущими институтами развития Российской Федерации, такими как Институт развития интернета, "Россия – страна возможностей", фонд Инопрактика", – сказал Инал Ардзинба. Вопросы, связанные с противодействием деструктивному влиянию коллективного Запада, которое реализуется через некоторые международные структуры, также стали важнейшим направлением в работе МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/inal-ardzinba-rasskazal-o-reshenii-pereyti-na-novuyu-rabotu-v-rossii-1051059485.html
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инал ардзинба, мид абхазии, абхазия
инал ардзинба, мид абхазии, абхазия
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. МИД Абхазии удалось заложить очень важные, стратегические направления работы, которые, безусловно, будут продолжаться, сказал экс-министр Инал Ардзинба.
Он назвал семь основных достижений. Одно из первых – это активизация, новый уровень межведомственного взаимодействия между органами власти Абхазии и России.
"Это именно то направление, которое позволяет решать практические вопросы наших граждан, потому что очень многое связано с Российской Федерацией в сферах образования, здравоохранения, в других сферах", – отметил Ардзинба.
По его словам, был заложен фундамент для торгово-экономического, культурно-гуманитарного, активного взаимодействия с Республикой Беларусь. Отдельным важным направлением стало взаимодействие с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве.
Достигнут новый уровень информационной политики, добавил экс-министр. Это привлечение ведущих российских и международных СМИ к работе ведомства, распространение информации, которая позволяет представлять, презентовать Абхазию, повышать ее привлекательность.
Ведомство продолжит программу "Будущее Абхазии", программа поддержки абитуриентов, уже сотни поступили в российские вузы. Кроме того, оказывается поддержка Абхазскому госуниверситету.
"Мы подписали соглашение с ведущими институтами развития Российской Федерации, такими как Институт развития интернета, "Россия – страна возможностей", фонд Инопрактика", – сказал Инал Ардзинба.
Вопросы, связанные с противодействием деструктивному влиянию коллективного Запада, которое реализуется через некоторые международные структуры, также стали важнейшим направлением в работе МИД.