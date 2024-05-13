https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/eks-glava-mid-abkhazii-nazval-sem-glavnykh-dostizheniy-vedomstva-1051060069.html

Экс-глава МИД Абхазии назвал семь главных достижений ведомства

Экс-глава МИД Абхазии назвал семь главных достижений ведомства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. МИД Абхазии удалось заложить очень важные, стратегические направления работы, которые, безусловно, будут продолжаться, сказал... 13.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-13T15:31+0300

2024-05-13T15:31+0300

2024-05-13T15:39+0300

в абхазии

инал ардзинба

мид абхазии

абхазия

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. МИД Абхазии удалось заложить очень важные, стратегические направления работы, которые, безусловно, будут продолжаться, сказал экс-министр Инал Ардзинба. Он назвал семь основных достижений. Одно из первых – это активизация, новый уровень межведомственного взаимодействия между органами власти Абхазии и России. По его словам, был заложен фундамент для торгово-экономического, культурно-гуманитарного, активного взаимодействия с Республикой Беларусь. Отдельным важным направлением стало взаимодействие с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве.Достигнут новый уровень информационной политики, добавил экс-министр. Это привлечение ведущих российских и международных СМИ к работе ведомства, распространение информации, которая позволяет представлять, презентовать Абхазию, повышать ее привлекательность.Ведомство продолжит программу "Будущее Абхазии", программа поддержки абитуриентов, уже сотни поступили в российские вузы. Кроме того, оказывается поддержка Абхазскому госуниверситету."Мы подписали соглашение с ведущими институтами развития Российской Федерации, такими как Институт развития интернета, "Россия – страна возможностей", фонд Инопрактика", – сказал Инал Ардзинба. Вопросы, связанные с противодействием деструктивному влиянию коллективного Запада, которое реализуется через некоторые международные структуры, также стали важнейшим направлением в работе МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/inal-ardzinba-rasskazal-o-reshenii-pereyti-na-novuyu-rabotu-v-rossii-1051059485.html

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