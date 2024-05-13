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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 мая
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 13.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-13T19:50+0300
2024-05-13T19:50+0300
2024-05-13T21:04+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Во вторник, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 мая
19:50 13.05.2024 (обновлено: 21:04 13.05.2024)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Во вторник, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%