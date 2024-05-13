https://sputnik-abkhazia.ru/20240513/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-maya-1051064390.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 мая

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 13.05.2024, Sputnik Абхазия

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2024-05-13T19:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Во вторник, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии