https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/fotovystavka-nastoyaschiy-geroy-v-pamyat-o-vladislave-ardzinba-otkrylas-v-gudaute-1051073991.html
Фотовыставка "Настоящий герой" в память о Владиславе Ардзинба открылась в Гудауте
Фотовыставка "Настоящий герой" в память о Владиславе Ардзинба открылась в Гудауте
Sputnik Абхазия
Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года. 14.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-14T14:00+0300
2024-05-14T14:00+0300
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ГУДАУТА, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Фотовыставка "Настоящий герой" к 79-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в Госмузее имени Сергея Дбар в Гудауте.В экспозиции, которая продлится до 18 мая, представлено 146 снимков, 34 из них –впервые.Как уточнила директор музея Гугуца Джикирба, с тех пор как ушел из жизни первый глава государства, выставки и памятные вечера проводятся в музее ежегодно.Всего в архиве музея собрано более 500 фотографий Ардзинба, которые будут представлять обществу поэтапно.Журналист Кама Бутба в своем выступлении подчеркнула неоценимый вклад Владислава Ардзинба в достижение победы над грузинскими захватчиками, его близость к народу, его отвагу и стремление к сохранению абхазской культуры, традиций.Писательница Лили Кайтан прочитала свое первое стихотворение, посвященное Ардзинба.Выставку посетили и.о.главы Гудаутского района Рауль Лолуа, главы сел, ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/vystavka-fotografiy-vladislava-ardzinba-otkrylas-v-muzee-boevoy-slavy-1051068668.html
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владислав ардзинба, абхазия, гудаута, история
Фотовыставка "Настоящий герой" в память о Владиславе Ардзинба открылась в Гудауте
14:00 14.05.2024 (обновлено: 14:17 14.05.2024)
Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.
ГУДАУТА, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Фотовыставка "Настоящий герой" к 79-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в Госмузее имени Сергея Дбар в Гудауте.
В экспозиции, которая продлится до 18 мая, представлено 146 снимков, 34 из них –впервые.
Как уточнила директор музея Гугуца Джикирба, с тех пор как ушел из жизни первый глава государства, выставки и памятные вечера проводятся в музее ежегодно.
Всего в архиве музея собрано более 500 фотографий Ардзинба, которые будут представлять обществу поэтапно.
"Многие из этих снимков вы видите впервые. Они были взяты из фотоальбома Валерия Аршба. В скором времени мы планируем провести еще одну выставку архивных фотографий Владислава Григорьевича", – уточнила она.
Журналист Кама Бутба в своем выступлении подчеркнула неоценимый вклад Владислава Ардзинба в достижение победы над грузинскими захватчиками, его близость к народу, его отвагу и стремление к сохранению абхазской культуры, традиций.
Писательница Лили Кайтан прочитала свое первое стихотворение, посвященное Ардзинба.
Выставку посетили и.о.главы Гудаутского района Рауль Лолуа, главы сел, ветераны Отечественной войны народа Абхазии.