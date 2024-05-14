https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-15-maya-1051080319.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 14.05.2024, Sputnik Абхазия

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2024-05-14T19:40+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В среду, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, возможна гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии