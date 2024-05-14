https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-15-maya-1051080319.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 14.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-14T19:40+0300
2024-05-14T19:40+0300
2024-05-14T19:57+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c354ba2348cf0a06bdd6e121c243140.jpg
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В среду, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, возможна гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13b03f907e09ae136cd9395146dbf434.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 мая
19:40 14.05.2024 (обновлено: 19:57 14.05.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В среду, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, возможна гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%