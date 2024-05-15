https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/aslan-bzhaniya-provel-vyezdnoe-soveschanie-po-voprosam-rekonstruktsii-aeroporta--1051088662.html

Аслан Бжания провел выездное совещание по вопросам реконструкции аэропорта

Аслан Бжания провел выездное совещание по вопросам реконструкции аэропорта

Sputnik Абхазия

Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района. 15.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-15T17:41+0300

2024-05-15T17:41+0300

2024-05-15T17:41+0300

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Аслан Бжания провел выездное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба.На встрече обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий. На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов. Установлено ограждение производственной базы, завозится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона проходит по графику. Глава государства поручил усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами, задействованными в реализации проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html

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