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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/aslan-bzhaniya-provel-vyezdnoe-soveschanie-po-voprosam-rekonstruktsii-aeroporta--1051088662.html
Аслан Бжания провел выездное совещание по вопросам реконструкции аэропорта
Аслан Бжания провел выездное совещание по вопросам реконструкции аэропорта
Sputnik Абхазия
Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района. 15.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-15T17:41+0300
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Аслан Бжания провел выездное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба.На встрече обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий. На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов. Установлено ограждение производственной базы, завозится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона проходит по графику. Глава государства поручил усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами, задействованными в реализации проекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт

Аслан Бжания провел выездное совещание по вопросам реконструкции аэропорта

17:41 15.05.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАслан Бжания провел выездное совещание
Аслан Бжания провел выездное совещание - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Аслан Бжания провел выездное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба.
На встрече обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий.
Делегация из Абхазии в ожидании прибытия Главы МИД Росии Сергея Лаврова в аэропорт Бабушара - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2022
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Аэропорт Сухума: когда возобновится авиасообщение с Абхазией
16 декабря 2022, 09:58
На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов. Установлено ограждение производственной базы, завозится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона проходит по графику.
Глава государства поручил усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами, задействованными в реализации проекта.
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