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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 15.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-15T17:29+0300
2024-05-15T17:29+0300
2024-05-15T17:34+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В четверг, 16 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен дождь, гроза. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +16°С. Волнение моря слабое и умеренное – 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 мая
17:29 15.05.2024 (обновлено: 17:34 15.05.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В четверг, 16 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен дождь, гроза.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение моря слабое и умеренное – 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.