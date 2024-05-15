https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-16-maya-1051087735.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 мая

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 15.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-15T17:29+0300

2024-05-15T17:29+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В четверг, 16 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен дождь, гроза. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +16°С. Волнение моря слабое и умеренное – 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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погода в абхазии