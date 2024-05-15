https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/trapsh-rasskazala-chem-poraduet-pogoda-v-abkhazii-do-kontsa-maya--1051082576.html

Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая

Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая

Sputnik Абхазия

О погоде в Абхазии до конца весны в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-15T13:40+0300

2024-05-15T13:40+0300

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Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая Sputnik Абхазия Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая

С 15 по 31 мая на черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность."В основном погода нас порадует своими теплыми, солнечными днями без дождей. Температура воздуха будет достигать 16-25 градусов. Ночью воздух будет прогреваться от 9 до 14 градусов", – сообщила метеоролог. Подробности слушайте в подкасте.

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