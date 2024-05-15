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Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая
Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая
Sputnik Абхазия
О погоде в Абхазии до конца весны в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-15T13:40+0300
2024-05-15T13:40+0300
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Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая
Sputnik Абхазия
Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая
С 15 по 31 мая на черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность."В основном погода нас порадует своими теплыми, солнечными днями без дождей. Температура воздуха будет достигать 16-25 градусов. Ночью воздух будет прогреваться от 9 до 14 градусов", – сообщила метеоролог. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш рассказала, чем порадует погода в Абхазии до конца мая
О погоде в Абхазии до конца весны в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
С 15 по 31 мая на черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность.
"В основном погода нас порадует своими теплыми, солнечными днями без дождей. Температура воздуха будет достигать 16-25 градусов. Ночью воздух будет прогреваться от 9 до 14 градусов", – сообщила метеоролог.
Подробности слушайте в подкасте
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