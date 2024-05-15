https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/v-minzdrave-rf-obyasnili-poyavlenie-spiska-zapreschennykh-lekarstv-dlya-voditeley--1051082314.html

В Минздраве РФ объяснили появление списка "запрещенных лекарств" для водителей

В Минздраве РФ объяснили появление списка "запрещенных лекарств" для водителей

Sputnik Абхазия

Автоэксперт Александр Шумский опубликовал обширный перечень лекарственных препаратов, после употребления которых водителям запрещено садиться за руль. 15.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-15T11:27+0300

2024-05-15T11:27+0300

2024-05-15T11:39+0300

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Список лекарств, якобы запрещенных к употреблению водителям, носит информационный характер, сообщил в Telegram-канале Минздрав России.В Минздраве пояснили, что ряд препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции и вызывают сонливость. Водить машину после их приема не рекомендуется. Информация о влиянии препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению, подчеркнули в ведомстве.Ранее автоэксперт Александр Шумский опубликовал обширный перечень лекарственных препаратов, после употребления которых водителям запрещено садиться за руль. В него вошли распространенные препараты, такие как "Терафлю", "Нурофен", "Супрастин" и даже "Звездочка".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/lekarstvo-protiv-strakha-chego-na-samom-dele-stoit-opasatsya-1048557672.html

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