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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 мая

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного отрога холодного антициклона с северо-запада. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T18:56+0300

2024-05-16T18:56+0300

2024-05-16T18:56+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В пятницу, 17 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный: 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем до +19°С.Температура морской воды +16°С. Волнение моря 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -90%.

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погода в абхазии, абхазия