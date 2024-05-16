https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-17-maya-1051099026.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 мая
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного отрога холодного антициклона с северо-запада. 16.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-16T18:56+0300
2024-05-16T18:56+0300
2024-05-16T18:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049944938_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5faf67ade88c975ff24b2d2108ee1a2b.jpg
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В пятницу, 17 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный: 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем до +19°С.Температура морской воды +16°С. Волнение моря 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049944938_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_60f6d111f72f8cf3ab88e3c8b0f2d5f4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного отрога холодного антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В пятницу, 17 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный: 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Относительная влажность воздуха 60 -90%.