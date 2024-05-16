https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel--1051089627.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Sputnik Абхазия

По официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили в общей сложности 7294 протокола за нарушения ПДД в апреле. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T09:00+0300

2024-05-16T09:00+0300

2024-05-16T10:04+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии выписали 240 штрафов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в апреле, что на 11 случаев больше, чем в марте.На первом месте по-прежнему остается Сухум, но в этот раз с 63 нетрезвыми автомобилистами вместо 86 в марте. На второй позиции снова Гагра. Там в апреле блюстителям правопорядка на дорогах страны удалось выявить 54 человека, севших за руль после выпитого алкоголя.Третью строчку нашего анализа также снова заняла Гудаута, где в прошлом месяце штрафным санкциям подверглись 48 автолюбителей подшофе.В возрастной категории в апреле случились некоторые изменения. Обладателям "золота" в марте, нетрезвым автомобилистам в возрасте от 35 до 40 лет, месяц спустя пришлось делить "пьедестал" с теми, кому больше 50 лет. Они набрали ровно по 48 штрафов.Второй месяц подряд удалось отстоять "серебро" тем, кому от 40 до 45 лет, а "бронза" досталась подвыпившим водителям в возрасте от 40 до 45 лет. Тем самым они поднялись с пятой строчки в марте на третью в апреле.Самому молодому правонарушителю "навеселе" в прошлом месяце было 19 лет. Он из Сухума и младше своего мартовского предшественника на два года. Самым старшим автомобилистом в состоянии опьянения оказался 70-летний житель Гулрыпшского района. Он старше "победителя" в мартовской возрастной категории на три года.За 30 дней апреля не смогли избежать наказания за слабость к алкоголю две представительницы прекрасной половины человечества в возрасте 36 и 35 лет. Одна из них была гостьей из Ставрополя, другая – из столицы республики.Десятерым владельцам транспорта в День смеха было не до веселья. Сотрудники ГАИ вручили им "письма счастья" за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/pyanaya-dorozhnaya-statistika-za-mart-1050707576.html

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