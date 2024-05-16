https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/russkoe-oruzhie-prishlo-vremya-bulavy-i-bek-1051091144.html

Русское оружие: пришло время "Булавы" и БЭК

Русское оружие: пришло время "Булавы" и БЭК

Sputnik Абхазия

Новейшее вооружение, растущее стратегическое и тактическое могущество ВМФ России сдерживают агрессию США и НАТО близ российских границ в Европе и в... 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T10:16+0300

2024-05-16T10:16+0300

2024-05-16T10:29+0300

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Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов 14 мая сообщил о принятии на вооружение новой МБР морского базирования "Булава". В этот же день появилась информация о первом боевом применении в зоне СВО новейшего безэкипажного катера-камикадзе (БЭК-камикадзе). Совпадение неслучайно, и отражает рост стратегических и оперативно-тактических возможностей ВМФ России.МБР "Булава" – самая современная в России и в мире трехступенчатая межконтинентальная ракета морского базирования дальностью до 10 тысяч км, стартовой массой более 36 тонн. "Булава" достаточно компактна: длина – 12 метров, диаметр – два метра. Двигатели первой и второй ступени твердотопливные, третья ступень оснащена жидкостным двигателем. Скрытность обеспечена подводным стартом. Полезная нагрузка – 1150 кг, это шесть-десять термоядерных гиперзвуковых блоков индивидуального наведения, способных маневрировать на баллистических траекториях с перегрузкой до 30g, уклоняться от средств ПРО, выбрасывать до 20 ложных целей.Маневрирование блоков по курсу и высоте делает "Булаву" неуловимой для систем ПРО противника. Круговое вероятное отклонение от цели – 250 метров. Разумеется, все компоненты "Булавы" производятся в России, и это гарантирует абсолютную технологическую независимость.Носители МБР "Булава" – ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проектов 955 "Борей" и 955A "Борей-А". На сегодня в строю ВМФ их семь (ожидаем пополнение) – это основа морских стратегических ядерных сил России на ближайшие 30 лет. Никакой "гегемон" не сможет диктовать Москве свою враждебную волю, пока "Бореи" выполняют задачи боевого патрулирования в Мировом океане.Ранее замруководителя Стратегического командования США генерал Роберт Форст признал: "Российские субмарины проекта 955 представляют самую большую угрозу безопасности Соединенных Штатов". Американские специалисты подсчитали: для нанесения США непоправимого ущерба достаточного ракетного залпа одного "Борея". На борту каждого "стратега" – от 16 до 20 МБР "Булава". Семь РПКСН несут суммарно около 1000 термоядерных гиперзвуковых блоков мощностью по 100 – 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Одного залпа семи российских РПКСН будет достаточно для быстрого, гарантированного уничтожения боевого потенциала стран НАТО, включая североамериканскую территорию США.Морской "конек-горбунок"Могущество стратегической "Булавы" не затмевает успех первого боевого применения в зоне СВО новейшего российского морского дрона-камикадзе, которому красивое или грозное имя пока не придумали, просто безэкипажный катер – БЭК (иногда упоминаются рабочие названия "Визир" и "Одуванчик"). Такие дроны собирают в Тульской области. Известно, что БЭК имеет дальность хода до 250 км, боевую часть до 250 кг в тротиловом эквиваленте. Планируется увеличение дальности и могущества боевой части – до 300 км и 350 кг соответственно. Реальные возможности тульских БЭК могут значительно отличаться от декларативных. Вспоминаем историю крылатых "Калибров", дальность которых превзошла все ожидания. Здесь важно учитывать и широкую производственную базу.Представители Кингисеппского машиностроительного завода (в составе военно-промышленного холдинга KMZ) ранее сообщили о первом в России безэкипажном катере с водометными движителями, способного служить платформой для БПЛА и другого вооружения массой до 600 кг. Скорость – до 80 км/час, запас хода – 200 км, на малых скоростях – до 600 км. Управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко обещал к началу 2024 года построить десять морских дронов для Минобороны РФ, и затем начать серийное производство.Интрига первенства сохраняется. Безусловно одно – Россия разработала, начала производить и применять морские дроны (камикадзе, многоцелевые и многоразовые), которые оснащены современными спутниковыми модулями, инерциальной системой навигации и, вероятно, системой РЭБ. Аппараты могут автономно действовать в соленой и пресной воде, в сложных условиях дальней морской зоны, включая Арктический регион.БЭКи не потеряются во время шторма, снега и града, способны выдержать волнение до 4 баллов и ветер до 6 баллов. Морские ударные дроны предназначены для уничтожения военных объектов (кораблей и береговых баз), инфраструктуры противника в морских и речных портах. Могут служить для разведки, охраны и противодиверсионной обороны кораблей и баз российского ВМФ.Такие аппараты востребованы в зоне СВО, и наверняка их ждут на всех флотах и флотилиях России. Дроны – не "серебряная пуля", но им гарантировано большое будущее во всех сферах боевого применения, в воздухе, на суше и на море. Морские дроны прибавят могущества российскому ВМФ, который сдерживает агрессию НАТО на Украине и в других регионах планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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