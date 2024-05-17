https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/gvindzhiya-ob-uchrezhdenii-mid-abkhazii-vazhnaya-vekha-v-istorii-respubliki-1051113206.html

Гвинджия об учреждении МИД Абхазии: важная веха в истории республики

Гвинджия об учреждении МИД Абхазии: важная веха в истории республики

Sputnik Абхазия

Министерство иностранных дел Республики Абхазия было учреждено 17 мая 1993 года. 17.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-17T20:30+0300

2024-05-17T20:30+0300

2024-05-18T11:38+0300

мид абхазии

в абхазии

россия

абхазия

политика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Важной вехой в истории Абхазии назвал учреждение Министерства иностранных дел республики советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.За короткий промежуток времени удалось создать не только полноценное Министерство иностранных дел, но и другие ведомства, добавил он.Гвинджия напомнил, что главами абхазского МИДа за три последних десятилетия были Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Сергей Шамба, Георгий Отырба, Игорь Ахба, затем он сам, а после Вячеслав Чирикба, Даур Кове, Инал Ардзинба.Не менее важную роль в работе МИДа сыграл коллектив ведомства на протяжении всех этих лет. Все они профессионалы своего дела и ветераны дипломатии, подчеркнул он.Абхазским дипломатам приходилось защищать позиции своей страны на международной арене в сложных условиях, и для достижения своих целей они были вынуждены прилагать большие усилия, отметил Максим Гвинджия."Позиции тогда слабые были у нас. Никто нас не поддерживал. Приходилось делать неимоверные усилия, чтобы донести нашу позицию до международного сообщества, которое просто закрылось от нас и не хотело слушать", - сказал он.Гвинджия также вспомнил, что отношение к Абхазии первых прибывших в республику после войны с Грузией дипломатов и журналистов было предвзятым и наполненным стереотипами, элементами грузинской пропаганды о том, что абхазский народ – это спустившееся с гор дикое племя.Такая риторика частично сохранилась, но в целом она сошла на нет, и ей уже давно никто не верит. Со временем люди, которые мыслили таким образом и которые смогли побывать в республике несколько раз, целиком и полностью вставали на сторону Абхазии, подчеркнул Гвинджия.Этому способствовали межличностные отношения, работа дипломатов и это заслуга всего абхазского народа, с которым пересекались иностранные гости, уверен он.Абхазская дипломатия развивалась в ту пору под влиянием нескольких дипломатических школ – в первую очередь ООН, чья миссия находилась в республике. Впоследствии развивались отношения с российской дипломатической школой – страной, которая проводила на своей территории многочисленные переговоры между Абхазией и Грузией.По его мнению, развитие межгосударственных отношений Абхазии уже перешло из экстремального в плавный режим."Мы получили признание и устанавливаем, развиваем отношения с другими странами, которые нас признали. Открываем посольства, представительства. Я считаю, что это уже другой период, другое время и другие требования", - сказал он.Гвинджия признался, что в годы, когда он возглавлял абхазский МИД, ему приходилось работать в более экстремальных условиях. Точно также, как и его предшественникам и старшим товарищам, которые воспитали плеяду молодых дипломатов.Для дипломатии и, в частности для Абхазии, никогда не бывает спокойных времен. Всегда есть чем заняться и не всегда речь обязательно идет о переговорах с противником, подчеркнул он.Народная дипломатия также всегда способствовала установлению и развитию отношений в мире, сказал Гвинджия и добавил, что у Абхазии много друзей.Новый период в истории Абхазии начался в 2008 году, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Россия и Абхазия – союзники, два братских народа и соседи, которые связаны общей историей, не сомневается Максим Гвинджия.На дипломатическом уровне отношения между Министерствами иностранных дел Абхазии и России развиваются отлично, дал оценку Гвинджия.Он выразил благодарность всем российским коллегам, которые на протяжении многих лет оказывают поддержку Абхазии, и без которых решать многие вопросы было бы невозможно."Мы сегодня говорим о дружбе и сотрудничество с российским МИДом, но нельзя не упомянуть, конечно, наших коллег из Венесуэлы, Никарагуа, Сирии. Есть и другие страны, с которыми мы заключили дипломатические связи, но там нет такого активного взаимодействия. А вот с этими странами, которых я перечислил, очень активное взаимодействие", - уточнил Гвинджия.Признание суверенитета страны – не всегда залог успешного ее развития, уверен Гвинджия. По его наблюдениям, существует немало государств, которые признаны мировым сообществом, но их жители живут бедно и несчастны. Есть также прямо противоположные примеры, когда стране удалось добиться стабильности и экономического успеха без мирового признания.У Абхазии важное стратегическое расположение, которое позволяет развивать множества экономических направлений, сказал в эфире радио Sputnik советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия."Эта география позволяет нам развивать многочисленные проекты, связанные с транзитом, товаров, грузов, людей, созданием особых экономических зон", - отметил он.На Черном море много очень важных международных игроков, в числе которых Россия, ЕС, Турция, республики Южного Кавказа и даже с учетом всего этого Абхазия может стать туристическим центром и привлечь к себе финансы этих стран, считает Гвинджия.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид абхазии, россия, абхазия, политика