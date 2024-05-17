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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон с северо-запада. 17.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-17T19:25+0300
2024-05-17T19:25+0300
2024-05-17T19:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в субботу ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды от +16°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в субботу ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды от +16°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.