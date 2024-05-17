https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-maya-1051111121.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 мая

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон с северо-запада. 17.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-17T19:25+0300

2024-05-17T19:25+0300

2024-05-17T19:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в субботу ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза. В воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды от +16°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии