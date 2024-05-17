https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/rossiyskie-su-57-uspeshno-deystvuyut-v-zone-svo-1051099158.html

Российские Су-57 успешно действуют в зоне СВО

Российские Су-57 успешно действуют в зоне СВО

Sputnik Абхазия

Западные наблюдатели встревожены ростом количества и эффективности ударов российских истребителей Су-57 на украинском ТВД. 17.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-17T09:00+0300

2024-05-17T09:00+0300

2024-05-17T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Высокоточные ракеты большой дальности "воздух – поверхность" прилетают из ниоткуда, и уничтожают объекты ВСУ раз и навсегда. Су-57 – единственный в мире истребитель 5-го поколения с опытом боевого применения, полученным в успешном противостоянии с высокотехнологичными комплексами разведки и ПВО стран НАТО.В зоне СВО российские истребители пятого поколения действуют с весны 2022 года. Су-57 несут на борту значительный арсенал ракетного вооружения для поражения воздушных и наземных целей – гиперзвуковыми ракетами Р-37М (дальностью до 400 км) и крылатыми ракетами Х-59МК2 (дальностью до 300 км) соответственно. ВСУ и НАТО тревожит растущее количество российских истребителей-невидимок Су-57 в зоне СВО: "Ожидаемые поставки в 2024 году превысят 20 самолетов, при этом планируется сформировать три полных полка по 24 самолета к 2027 году" - пишет американский журнал Military Watch.То же издание 15 мая сообщило (со ссылкой на украинские источники), что ВКС России стали интенсивнее применять для ударов по объектам ВСУ первый полк Су-57 в составе 22 истребителей. За минувшие 30 дней бандеровцы насчитали более шести ударов малозаметными, "уклоняющимися от радаров" крылатыми ракетами "воздух-поверхность" Х-59МК2. Здесь надо иметь ввиду, что в одном ударе могут действовать сразу несколько ракет, несколько проникающих или кассетных боеголовок массой до 320 кг.Кроме ценного боевого опыта, украинский ТВД дает возможность проверить эффективность новейших бортовых радаров АФАР, инфракрасных сенсоров Су-57, позволяющих на экстремальных дистанциях "одновременно отслеживать больше целей, чем любая другая система в мире". Для сравнения, американский F-35 (околопятого поколения) не готов к боям высокой интенсивности. Самый продвинутый из западных истребителей – американский F-22 Raptor (пятого поколения) – ранее получил "боевой опыт", лишь гоняясь за иностранными высотными воздушными шарами над штатом Монтана. Эти сложные цели в феврале 2023 года были поражены F-22 не с первого выстрела, и даже не в первом полете. Очевидно военно-технологическое унижение Запада – якобы китайскими воздушными шарами, и всем ходом российской СВО.Грозная "матрешка-невидимка"Ни один истребитель пятого поколения в мире не способен нести во внутренних отсеках вооружения крылатые ракеты, аналогичные российской Х-59МК2, или Х-69 дальностью более 1000 км. Изделие КРБД рассмотрим позднее. Когда в отсеках малозаметного Су-57 находятся четыре могущественные малозаметные ракеты Х-59МК2, противник не увидит угрозы на радарах, и останется в неведении до момента поражения целей проникающими (сквозь три метра железобетона) или кассетными боеголовками. Такую невероятную "матрешку-невидимку" создали специалисты ОПК России.Крылатая Х-59МК2 имеет на борту комбинированную систему управления с возможностью введения нескольких полетных заданий для распределения "роя" ракет по разным объектам поражения. Перед пуском достаточно сообщить в полетном задании координаты или район дислокации, признаки цели или рельеф местности в районе цели. Далее – самостоятельный поиск и обнаружение объекта. Ракета способна идти к цели на высоте 10 метров, огибая рельеф местности, по загруженным координатам (инерциальная навигация). На финальном участке (до 25 км от цели) включается корреляционно-оптическая головка самонаведения, которая уточняет местоположение и курс. Ракета снижается до 4 метров и на этой высоте остается невидимой для ПВО – практически до самой встречи с бункером, штабом или арсеналом противника. Круговое вероятное отклонение – 3 метра. Ракета умеет выводить из строя объекты, не имеющие радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста с окружающим фоном. Технологический образец могущества, многофункциональности, точности, помехозащищенности, малозаметности и компактности. Без преувеличения, Х-59МК2 – само совершенство.Ближайшие западные аналоги и конкуренты российской Х-59МК2 – американская AGM-158 JASSM и британско-французские Scalp EG/Storm Shadow. Вне формата натовских рекламных роликов, Х-59 MK2 массой 770 кг, длиной 4,2 м, скоростью 0,9 Маха и дальностью до 300 км – выигрывает у Storm Shadow, которая при тех же летных характеристиках и дальности весит 1,3 тонны, и длиннее на 0,9 м. Массогабаритные параметры влияют на грузоподъемность и дальность полета носителя. С самолетами-носителями у НАТО все как-то не очень убедительно, а у киевского режима – совсем плохо. С начала спецоперации российские войска уничтожили 600 самолетов и более 270 вертолетов ВСУ.Активизацией ракетных ударов Су-57 на украинском ТВД Москва приближает достижение целей СВО, а если кому-то на Западе захочется напрямую повоевать с Россией, в арсенале истребителя Су-57 (и других самолетов ВКС) имеется новая внутрифюзеляжная крылатая ракета (КРБД) дальностью свыше 5500 км.По открытым данным, КРБД для Су-57 – аналог стратегической Х-101/102, которая производится в двух вариантах: Х-101 – с осколочно-фугасной боевой частью мощностью около 400 кг в тротиловом эквиваленте, Х-102 – с термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. В стратегическом оснащении Су-57 способен незаметно и точно поразить военные объекты США и НАТО в Европе. А если к дальности КРБД прибавить боевой радиус Су-57 – около 2000 км без дозаправки, можно считать уязвимыми объекты Пентагона на всей Североамериканской территории – с Тихоокеанского и Атлантического направлений. Отнюдь не только военные базы Андерсен и Апра-Харбор на Гуаме (3500 км), Перл-Харбор на Гавайях (5000 км), как пишут некоторые западные аналитики. И, разумеется, арсенал авиационных ракет Су-57 гораздо шире упомянутой здесь линейки изделий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/tayny-raketnogo-vooruzheniya-rossiyskogo-su-57-1048988896.html

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россия, министерство обороны рф, мнение, авторы, колумнисты