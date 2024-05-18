https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/otkrytyy-kubok-po-boksu-pamyati-olega-bebiya-proshel-v-gulrypshe-1051117820.html
Открытый Кубок по боксу памяти Олега Бебия прошел в Гулрыпше
Открытый Кубок по боксу памяти Олега Бебия прошел в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Мастер спорта Абхазии и России, кавалер "Ордена Мужества" России Олег Бебия погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе 10 мая 2023 года. 18.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-18T14:30+0300
2024-05-18T14:30+0300
2024-05-18T16:12+0300
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый кубок Гулрыпшского района по боксу памяти кавалера "Ордена Мужества" России Олега Бебия прошел в субботу, 18 мая.Как рассказал руководитель районного комитета по делам молодежи и спорту Нури Тарба, в соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов со всех районов и городов страны.По словам Тарба, победителям соревнований вручили кубки, медали, грамоты. Также денежное вознаграждение от семьи Олега Бебия получили спортсмены, завоевавшие "золото" и те, кто стали обладателями индивидуальных наград "За волю к победе", "Лучший боец" и "Лучшая техника турнира".Мастер спорта Абхазии и России, кавалер "Ордена Мужества" России Олег Бебия погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе 10 мая 2023 года.
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абхазия, гулрыпшский район, спорт, бокс
абхазия, гулрыпшский район, спорт, бокс
Открытый Кубок по боксу памяти Олега Бебия прошел в Гулрыпше
14:30 18.05.2024 (обновлено: 16:12 18.05.2024)
Мастер спорта Абхазии и России, кавалер "Ордена Мужества" России Олег Бебия погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе 10 мая 2023 года.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый кубок Гулрыпшского района по боксу памяти кавалера "Ордена Мужества" России Олега Бебия прошел в субботу, 18 мая.
Как рассказал руководитель районного комитета по делам молодежи и спорту Нури Тарба, в соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов со всех районов и городов страны.
"Жители Гулрыпша обратились к нам с инициативой о том, чтобы организовать Кубок по боксу в честь Олега Бебия, которой погиб при несении службы в специальной военной операции. Присутствовали члены его семьи, родственники, друзья, руководство Минобороны Абхазии", - уточнил он.
По словам Тарба, победителям соревнований вручили кубки, медали, грамоты. Также денежное вознаграждение от семьи Олега Бебия получили спортсмены, завоевавшие "золото" и те, кто стали обладателями индивидуальных наград "За волю к победе", "Лучший боец" и "Лучшая техника турнира".
Мастер спорта Абхазии и России, кавалер "Ордена Мужества" России Олег Бебия погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе 10 мая 2023 года.