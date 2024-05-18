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Открытый Кубок по боксу памяти Олега Бебия прошел в Гулрыпше

Открытый Кубок по боксу памяти Олега Бебия прошел в Гулрыпше

Sputnik Абхазия

Мастер спорта Абхазии и России, кавалер "Ордена Мужества" России Олег Бебия погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе 10 мая 2023 года. 18.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-18T14:30+0300

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2024-05-18T16:12+0300

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бокс

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый кубок Гулрыпшского района по боксу памяти кавалера "Ордена Мужества" России Олега Бебия прошел в субботу, 18 мая.Как рассказал руководитель районного комитета по делам молодежи и спорту Нури Тарба, в соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов со всех районов и городов страны.По словам Тарба, победителям соревнований вручили кубки, медали, грамоты. Также денежное вознаграждение от семьи Олега Бебия получили спортсмены, завоевавшие "золото" и те, кто стали обладателями индивидуальных наград "За волю к победе", "Лучший боец" и "Лучшая техника турнира".Мастер спорта Абхазии и России, кавалер "Ордена Мужества" России Олег Бебия погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе 10 мая 2023 года.

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