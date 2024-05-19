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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240519/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-spektakli-i-vechera-poezii-1051121918.html
Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и вечера поэзии
Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и вечера поэзии
Sputnik Абхазия
Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 20 по 26 мая. 19.05.2024, Sputnik Абхазия
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SputnikРУСДРАМ 24 и 25 мая в 19:00 — спектакль "Пастух Махаз". Режиссер-постановщик Олеся Невмержицкая. Пастух Махаз" - одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей. Абхазский государственный Молодежный театр 22 мая в 19:00 — спектакль "Старший сын" по произведению Александра Вампилова. Драматический сюжет с долей юмора и отлично подобранные персонажи. Узнайте, кому же подарит свое сердце красавица Наталья.Культурно-деловая площадка "Гума" Абхазская государственная филармония 24 мая в 19:00 — русские романсы в исполнении солистов филармонии "Как сладко с тобою мне быть…" В программе романсы Варламова, Глинки, Рубинштейна, Чайковского, Римского-Корсакова и так далее. Пицундский храм 26 мая в 17:00 — органный концерт заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием заслуженной артистки Кристины Эшба. В программе музыка от периода барокко до XX века.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/prazdnik-tantsa-festival-adzykh-1051101688.html
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и вечера поэзии

14:28 19.05.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория спектакль "Пастух Махаз"
Режиссерская лаборатория спектакль Пастух Махаз - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 20 по 26 мая.
Sputnik
РУСДРАМ
24 и 25 мая в 19:00 — спектакль "Пастух Махаз". Режиссер-постановщик Олеся Невмержицкая.
Пастух Махаз" - одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей.
Абхазский государственный Молодежный театр
22 мая в 19:00 — спектакль "Старший сын" по произведению Александра Вампилова. Драматический сюжет с долей юмора и отлично подобранные персонажи. Узнайте, кому же подарит свое сердце красавица Наталья.
Фестиваль Адзыхь - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2024
В Абхазии
Праздник танца: фестиваль "Адзыхь"
16 мая, 20:54
Культурно-деловая площадка "Гума"
20 мая — вечер поэзии;
23 мая в 16:00 — мастер-класс по живописи от Янны Пинчук и выставка выпускных работы Школы искусств;
24 мая в 17:00 — вечер поэзии "Вдохновение";
25 мая с 12:00 до 18:00 — выставка художников и скульпторов выпускников Сухумского художественного училища;
26 мая 12:00 — отчетный концерт детской танцевальной студии.
Абхазская государственная филармония

24 мая в 19:00 — русские романсы в исполнении солистов филармонии "Как сладко с тобою мне быть…" В программе романсы Варламова, Глинки, Рубинштейна, Чайковского, Римского-Корсакова и так далее.
Пицундский храм
26 мая в 17:00 — органный концерт заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием заслуженной артистки Кристины Эшба. В программе музыка от периода барокко до XX века.
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