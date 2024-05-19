Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и вечера поэзии
© Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория спектакль "Пастух Махаз"
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 20 по 26 мая.
Sputnik
РУСДРАМ
24 и 25 мая в 19:00 — спектакль "Пастух Махаз". Режиссер-постановщик Олеся Невмержицкая.
Пастух Махаз" - одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей.
Абхазский государственный Молодежный театр
22 мая в 19:00 — спектакль "Старший сын" по произведению Александра Вампилова. Драматический сюжет с долей юмора и отлично подобранные персонажи. Узнайте, кому же подарит свое сердце красавица Наталья.
16 мая, 20:54
Культурно-деловая площадка "Гума"
20 мая — вечер поэзии;
23 мая в 16:00 — мастер-класс по живописи от Янны Пинчук и выставка выпускных работы Школы искусств;
24 мая в 17:00 — вечер поэзии "Вдохновение";
25 мая с 12:00 до 18:00 — выставка художников и скульпторов выпускников Сухумского художественного училища;
26 мая 12:00 — отчетный концерт детской танцевальной студии.
Абхазская государственная филармония
24 мая в 19:00 — русские романсы в исполнении солистов филармонии "Как сладко с тобою мне быть…" В программе романсы Варламова, Глинки, Рубинштейна, Чайковского, Римского-Корсакова и так далее.
24 мая в 19:00 — русские романсы в исполнении солистов филармонии "Как сладко с тобою мне быть…" В программе романсы Варламова, Глинки, Рубинштейна, Чайковского, Римского-Корсакова и так далее.
Пицундский храм
26 мая в 17:00 — органный концерт заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием заслуженной артистки Кристины Эшба. В программе музыка от периода барокко до XX века.