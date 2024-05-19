https://sputnik-abkhazia.ru/20240519/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-spektakli-i-vechera-poezii-1051121918.html

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и вечера поэзии

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и вечера поэзии

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 20 по 26 мая. 19.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-19T14:28+0300

2024-05-19T14:28+0300

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SputnikРУСДРАМ 24 и 25 мая в 19:00 — спектакль "Пастух Махаз". Режиссер-постановщик Олеся Невмержицкая. Пастух Махаз" - одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей. Абхазский государственный Молодежный театр 22 мая в 19:00 — спектакль "Старший сын" по произведению Александра Вампилова. Драматический сюжет с долей юмора и отлично подобранные персонажи. Узнайте, кому же подарит свое сердце красавица Наталья.Культурно-деловая площадка "Гума" Абхазская государственная филармония 24 мая в 19:00 — русские романсы в исполнении солистов филармонии "Как сладко с тобою мне быть…" В программе романсы Варламова, Глинки, Рубинштейна, Чайковского, Римского-Корсакова и так далее. Пицундский храм 26 мая в 17:00 — органный концерт заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием заслуженной артистки Кристины Эшба. В программе музыка от периода барокко до XX века.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/prazdnik-tantsa-festival-adzykh-1051101688.html

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