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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 мая
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон с северо-запада. 19.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-19T12:09+0300
2024-05-19T12:09+0300
2024-05-19T12:09+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В понедельник, 20 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С, +13°С, днем от +15°С, +20°С.Температура морской воды от +16°С. Волнение моря 1-2 балла.Относительная влажность воздух 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В понедельник, 20 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С, +13°С, днем от +15°С, +20°С.
Температура морской воды от +16°С. Волнение моря 1-2 балла.
Относительная влажность воздух 50-70%.