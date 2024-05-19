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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 мая

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон с северо-запада. 19.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-19T12:09+0300

2024-05-19T12:09+0300

2024-05-19T12:09+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В понедельник, 20 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С, +13°С, днем от +15°С, +20°С.Температура морской воды от +16°С. Волнение моря 1-2 балла.Относительная влажность воздух 50-70%.

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погода в абхазии