https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-prezidenta-irana--1051127325.html

Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Sputnik Абхазия

Президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан погибли при крушении вертолета в воскресенье 19 мая 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T11:30+0300

2024-05-20T11:30+0300

2024-05-20T13:17+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.Глава государства пожелал родным и близким погибших, народу и правительству Ирана терпения и душевной стойкости в преодолении тяжелейшей утраты.Бжания подчеркнул, что президент Эбрахим Раиси останется в памяти мирового сообщества как яркий лидер, внесший значительный вклад в укрепление позиций Ирана на международной арене.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/prezident-irana-ebrakhim-raisi-pogib-pri-krushenii-vertoleta-1051126889.html

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