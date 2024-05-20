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Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Sputnik Абхазия
Президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан погибли при крушении вертолета в воскресенье 19 мая 20.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.Глава государства пожелал родным и близким погибших, народу и правительству Ирана терпения и душевной стойкости в преодолении тяжелейшей утраты.Бжания подчеркнул, что президент Эбрахим Раиси останется в памяти мирового сообщества как яркий лидер, внесший значительный вклад в укрепление позиций Ирана на международной арене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/prezident-irana-ebrakhim-raisi-pogib-pri-krushenii-vertoleta-1051126889.html
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аслан бжания, новости, иран, соболезнования, абхазия
аслан бжания, новости, иран, соболезнования, абхазия
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
11:30 20.05.2024 (обновлено: 13:17 20.05.2024)
Президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан погибли при крушении вертолета в воскресенье 19 мая
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Глава государства пожелал родным и близким погибших, народу и правительству Ирана терпения и душевной стойкости в преодолении тяжелейшей утраты.
"В Республике Абхазия с большой скорбью восприняли известие о трагической гибели Президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета", — говорится в телеграмме соболезнования.
Бжания подчеркнул, что президент Эбрахим Раиси останется в памяти мирового сообщества как яркий лидер, внесший значительный вклад в укрепление позиций Ирана на международной арене.