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Туризм, вода и экономия: интервью с замглавой Галского района Дмитрием Адлейба

Туризм, вода и экономия: интервью с замглавой Галского района Дмитрием Адлейба

Sputnik Абхазия

Одним из наиболее сложных проблем, которое остро стоит в Галском районе, связано с полигоном бытовых отходов. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T12:00+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Развитие туризма в Галском районе, в том числе, связано с улучшением криминагенной обстановки. Об этом в студии радио Sputnik сказал первый замглавы муниципалитета Дмитрий Адлейба."До недавнего времени многие воспринимали с улыбкой возможность туристической поездки в Гал. В советские годы на территории Галского района существовали спортивные базы, был такой туристический регион в селе Приморское, которое находится на берегу моря", - сказал он. В качестве туристического района о Гале перестали говорить после Отечественной войны народа Абхазии. Адлейба уверен, что во многом установлению мира в этой части страны способствовали российские пограничные службы.Адлейба не отрицает, что конкурировать с западной часть Абхазии Галский район не может, так как город расположен в 20 километрах от моря и дорога туда в плохом состоянии, но руководство администрации занимается решением этого вопроса.По его наблюдениям, много туристов привлекает ГЭС и традиционные культурно-массовые мероприятия.Адлейба также подробно остановился на коммунальных вопросах. По его словам, вся система водоснабжения амортизирована и периодически выходит из строя."Мы вынуждены ее время от времени ремонтировать. Аварии случаются, как маленькие, так и большие. В настоящий момент у нас есть три выявленные точки уточек на линиях водовода", - сказал он.Головные водозаборные сооружения находятся в селе Реч Ткуарчалского района примерно в 14-и километрах от Гала. Оттуда в конце 1960-х годов были проложены две водопроводные линии, и с тех пор капитальный ремонт на этом участке не проводился.Коммунальным службам приходится периодически выезжать на проблемные участки и устранять поломки. Не редко водопроводные трубы повреждаются из оползней. Помимо этого, добавил он, существуют проблемы с городской сетью для подачи воды. Она также нуждается в замене, но подача воды в черте города Гал производится не по графику."Вообще, система водоснабжения у нас уникальна тем, что она функционирует без привлечения каких-либо механизмов. То есть, вода идет самотеком с головных водозаборных сооружений. Единственные причины отключения связаны с авариями. Самый длительный период отключения воды, как я помню, был не больше одних суток", - подчеркнул Адлейба.Сложной назвал сложившуюся ситуацию на полигоне бытовых отходов в селе Шашыкуара первый замглавы администрации Галского района.В управлении городского хозяйства муниципалитета нет специальной техники для закапывания мусора."Это одна большая проблема. Если сухумчане продолжат завозить мусор – это проблема обслуживания, если они уйдут завтра, это останется огромной проблемой для нас, так как у нас нет собственной техники для того чтобы там работать", - отметил он.Обсуждения этой проблемы в администрации Галского района ведутся постоянно, но успех на решение задачи собственными силами минимален.Не менее серьезной проблемой Адлейба назвал загрязнение рек в районе. Депутаты собрания предложили установить штраф за выброс мусора в неположенных местах, но существуют сложности с выявлением людей, которые создают эту проблему.Адлейба не отрицает, что Галский район не достаточно оснащен мусорными контейнерами и испытывает нехватку техники по их обслуживанию. Всего в Гале 147 небольших контейнеров и одна старая спецтехника. Больших контейнеров около 40. В том числе, они установлены в селах.Что касается электроэнергии в Галском районе, рассказал Адлейба, благодаря замене всех старых осветительных приборов на энергосберегающие, удалось в 10 раз сократить затраты на оплату электричества. Потрачено на эту задачу было 500 тысяч рублей.Жители района исправно оплачивают тарифы по электроэнергии, налог на землю и иные виды платежей, что позволяет Галского району занимать первую строчки по собираемости в стране, подчеркнул он и с сожалением добавил, что количество абонентов небольшое. В год за коммунальные услуги удается собрать всего два миллиона рублей.За последние годы в Галском районе удалось увеличить зарплату бюджетникам. Адлейба привел в пример оклады сотрудников коммунальных служб, чьи зарплаты в среднем выросли в текущем году с 12-13 тысяч рублей до 19 тысяч рублей."Все равно, как вы понимаете, это не те деньги, которые позволяют уверенно себя чувствовать с сегодняшними ценами на продукты и услуги. Поэтому молодые и здоровые люди, которые могут себя реализовать в других сферах, к нам не идут", - констатировал он.Как и по всей республике, в Галском районе тоже существует проблема с бродячим скотом, который бесхозно бродит в черте города. Адлейба отметил, что была предпринята попытка биркования животных для того, чтобы профильные органы могли взимать штрафы с их хозяев."Часть коров было пробирковано, большая часть осталась вне этой программы. Мы пытались несколько закрывать скотину в специальном загоне. Ситуация была несколько анекдотичная. Нам этот загон три раза взламывали и выпускали животных", - сказал он.После этих случаев встал вопрос об охране этих загонов. Для в центре Гала установили камеры видеонаблюдения и сотрудники УВД по ним следят за обстановкой в городе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/problemy-i-resheniya-dmitriy-adleyba-rasskazal-ob-obstanovke-v-galskom-rayone-1051107942.html

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