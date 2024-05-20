https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/v-agu-bez-ekzamenov-opredeleny-pobediteli-olimpiady-put-k-vershinam-2024-1051128461.html

В АГУ без экзаменов: определены победители олимпиады "Путь к вершинам 2024!"

В АГУ без экзаменов: определены победители олимпиады "Путь к вершинам 2024!"

Sputnik Абхазия

Количество выпускников, принявших участие в олимпиаде школьников "Путь к вершинам 2024!" составило 447 человек. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T13:31+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. В Абхазском госуниверситете завершилась олимпиада школьников "Путь к вершинам 2024!", победители которой были рекомендованы к зачислению на бюджет без экзаменов. Об этом в интервью Sputnik рассказала заместитель первого проректора АГУ Инга Ардзинба.К зачислению на первый курс без вступительных испытаний рекомендовано 109 человек: 26 победителей, 24 серебряных призера, 12 — бронзовых и 47 выпускников, не набравших достаточное количество баллов, но показавших хорошие знания по профильным предметам.По словам Ардзинба, занявшие первые места рекомендованы к зачислению в вуз на бюджетную основу обучения за исключением специальности "Международные отношения", где не предусмотрены бюджетные места.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/pobediteli-i-prizery-olimpiady-put-k-vershinam-2024-smogut-postupit-v-agu-bez-ekzamenov-1050952389.html

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