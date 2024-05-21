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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T19:54+0300
2024-05-21T19:54+0300
2024-05-21T19:54+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В среду, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С, +16°С, днем от +19°С, +24°С.Температура морской воды +16°С. Волнение моря – 1-2 балла.Относительная влажность воздух – 50-70%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В среду, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С, +16°С, днем от +19°С, +24°С.
Температура морской воды +16°С. Волнение моря – 1-2 балла.
Относительная влажность воздух – 50-70%.