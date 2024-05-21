https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/rossiyskie-mediki-priedut-v-abkhaziyu-dlya-okazaniya-pomoschi-abkhazskim-kollegam-v--tursezon-1051139545.html

Российские медики приедут в Абхазию для оказания помощи абхазским коллегам в турсезон

Российские медики приедут в Абхазию для оказания помощи абхазским коллегам в турсезон

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские медики приедут в конце мая в Абхазию, чтобы оказать помощь абхазским коллегам в период турсезона. 21.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-21T17:58+0300

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в абхазии

абхазия

здравоохранение

россия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские медики приедут в конце мая в Абхазию, чтобы оказать помощь абхазским коллегам в период турсезона.Главврачи отчитались о состоянии медучреждений, лекарственном обеспечении, озвучили имеющиеся проблемы.Постоянная ротация кадров летом позволит решить одну из основных проблем — нехватку кадров.На следующей неделе министр проинспектирует Гагрскую и Гудаутскую ЦРБ, а также больницу Пицунды, медучреждения Сухума.

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