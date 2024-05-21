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Российские медики приедут в Абхазию для оказания помощи абхазским коллегам в турсезон
Российские медики приедут в Абхазию для оказания помощи абхазским коллегам в турсезон
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские медики приедут в конце мая в Абхазию, чтобы оказать помощь абхазским коллегам в период турсезона. 21.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-21T17:58+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские медики приедут в конце мая в Абхазию, чтобы оказать помощь абхазским коллегам в период турсезона.Главврачи отчитались о состоянии медучреждений, лекарственном обеспечении, озвучили имеющиеся проблемы.Постоянная ротация кадров летом позволит решить одну из основных проблем — нехватку кадров.На следующей неделе министр проинспектирует Гагрскую и Гудаутскую ЦРБ, а также больницу Пицунды, медучреждения Сухума.
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абхазия, здравоохранение, россия
Российские медики приедут в Абхазию для оказания помощи абхазским коллегам в турсезон
17:58 21.05.2024 (обновлено: 17:59 21.05.2024)
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Российские медики приедут в конце мая в Абхазию, чтобы оказать помощь абхазским коллегам в период турсезона.
Готовность к курортному сезону министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачами городских и районных медучреждений.
Главврачи отчитались о состоянии медучреждений, лекарственном обеспечении, озвучили имеющиеся проблемы.
Постоянная ротация кадров летом позволит решить одну из основных проблем — нехватку кадров.
На следующей неделе министр проинспектирует Гагрскую и Гудаутскую ЦРБ, а также больницу Пицунды, медучреждения Сухума.